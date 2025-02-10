https://sarabic.ae/20250210/إفراج-إسرائيل-عن-أموال-فلسطينية-مسؤول-يكشف-علاقة-القرار-بملك-المغرب-1097653399.html
إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية.. مسؤول يكشف علاقة القرار بملك المغرب
إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية.. مسؤول يكشف علاقة القرار بملك المغرب
سبوتنيك عربي
شهد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إفراج إسرائيل عن عائدات ضرائب فلسطينية تقدر بـ 500 مليون دولار بهدف سداد مستحقات لإسرائيل تشمل قيمة الوقود والكهرباء. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T20:46+0000
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وتحدث حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن هذا الأمر، اليوم الاثنين، كاشفا علاقة المغرب بالإفراج عن هذه الأموال.وفي تدوينة على موقع "إكس"، قال الشيخ إنه يتوجه بالشكر لملك المغرب محمد السادس، لدوره في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، مؤكدا أن المغرب يلعب دورا أخويا في دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، إلا أنها أوقفت جزءا من تلك الأموال عقب عملية طوفان الأقصى في الـ7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما صدر قرار عن المجلس الوزاري المصغر في حينها يتضمن تحويل الأموال إلى دولة ثالثة دون أن يكشف عنها ودون أن يكون للفلسطينيين الحق في التصرف فيها.يذكر أن العاهل المغربي يرأس "لجنة القدس" التابعة لمنظمة العمل الإسلامي، وهي لجنة متخصصة في تمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر ما يعرف بـ "بيت مال القدس".
https://sarabic.ae/20200101/إسرائيل-تقتطع-أموال-السلطة-الفلسطينية-ما-السيناريوهات-المتاحة-أمام-فلسطين-للرد؟-1043937430.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية.. مسؤول يكشف علاقة القرار بملك المغرب
شهد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إفراج إسرائيل عن عائدات ضرائب فلسطينية تقدر بـ 500 مليون دولار بهدف سداد مستحقات لإسرائيل تشمل قيمة الوقود والكهرباء.
وتحدث حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
، اليوم الاثنين، عن هذا الأمر، اليوم الاثنين، كاشفا علاقة المغرب بالإفراج عن هذه الأموال.
وفي تدوينة على موقع "إكس"، قال الشيخ إنه يتوجه بالشكر لملك المغرب محمد السادس، لدوره في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، مؤكدا أن المغرب يلعب دورا أخويا في دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.
وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب
وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، إلا أنها أوقفت جزءا من تلك الأموال عقب عملية طوفان الأقصى في الـ7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما صدر قرار عن المجلس الوزاري المصغر في حينها يتضمن تحويل الأموال
إلى دولة ثالثة دون أن يكشف عنها ودون أن يكون للفلسطينيين الحق في التصرف فيها.
يذكر أن العاهل المغربي يرأس "لجنة القدس" التابعة لمنظمة العمل الإسلامي، وهي لجنة متخصصة في تمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر ما يعرف بـ "بيت مال القدس".