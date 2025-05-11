مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة

عربي
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/مصدر-زيارة-عراقجي-إلى-السعودية-وقطر-لا-علاقة-لها-بزيارة-ترامب-القادمة-1100388655.html
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
سبوتنيك عربي
أكد مصدر إيراني لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى السعودية وقطر لا تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى هذين... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T02:30+0000
2025-05-11T02:30+0000
وزير الخارجية الإيراني
العالم
ترامب
السعودية
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_0:40:1562:919_1920x0_80_0_0_b0b87904586fced64b3fecd4362e6f96.jpg
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت بأن عراقجي وصل إلى جدة صباح أمس السبت لإجراء اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.ومن ثم توجه إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي الرابع، الذي افتُتح مساء السبت في الدوحة.وأوضح المصدر أن توقيت زيارة عراقجي لا علاقة له بزيارة ترامب إلى المنطقة، وأنها تأتي في إطار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات في المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يبدأ ترامب أولى زياراته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية يوم الاثنين، وتشمل جولته السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حضوره قمة أمريكية-خليجية.
https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_174:0:1562:1041_1920x0_80_0_0_3db4fabb48de14aa2a166e0b8699e02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزير الخارجية الإيراني, العالم, ترامب, السعودية, قطر
وزير الخارجية الإيراني, العالم, ترامب, السعودية, قطر

مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة

02:30 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyevaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyeva
تابعنا عبر
حصري
أكد مصدر إيراني لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى السعودية وقطر لا تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى هذين البلدين.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت بأن عراقجي وصل إلى جدة صباح أمس السبت لإجراء اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
ومن ثم توجه إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي الرابع، الذي افتُتح مساء السبت في الدوحة.
وأوضح المصدر أن توقيت زيارة عراقجي لا علاقة له بزيارة ترامب إلى المنطقة، وأنها تأتي في إطار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات في المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية بلندن
7 مايو, 22:28 GMT
ومن المقرر أن يبدأ ترامب أولى زياراته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية يوم الاثنين، وتشمل جولته السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حضوره قمة أمريكية-خليجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала