https://sarabic.ae/20250511/مصدر-زيارة-عراقجي-إلى-السعودية-وقطر-لا-علاقة-لها-بزيارة-ترامب-القادمة-1100388655.html
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
سبوتنيك عربي
أكد مصدر إيراني لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى السعودية وقطر لا تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى هذين... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T02:30+0000
2025-05-11T02:30+0000
2025-05-11T02:30+0000
وزير الخارجية الإيراني
العالم
ترامب
السعودية
قطر
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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت بأن عراقجي وصل إلى جدة صباح أمس السبت لإجراء اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.ومن ثم توجه إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي الرابع، الذي افتُتح مساء السبت في الدوحة.وأوضح المصدر أن توقيت زيارة عراقجي لا علاقة له بزيارة ترامب إلى المنطقة، وأنها تأتي في إطار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات في المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يبدأ ترامب أولى زياراته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية يوم الاثنين، وتشمل جولته السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حضوره قمة أمريكية-خليجية.
https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
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وزير الخارجية الإيراني, العالم, ترامب, السعودية, قطر
وزير الخارجية الإيراني, العالم, ترامب, السعودية, قطر
مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة
حصري
أكد مصدر إيراني لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى السعودية وقطر لا تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى هذين البلدين.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت بأن عراقجي وصل إلى جدة صباح أمس السبت لإجراء اجتماعات ومشاورات
مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
ومن ثم توجه إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي الرابع، الذي افتُتح مساء السبت في الدوحة.
وأوضح المصدر أن توقيت زيارة عراقجي لا علاقة له بزيارة ترامب إلى المنطقة، وأنها تأتي في إطار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات في المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يبدأ ترامب أولى زياراته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية يوم الاثنين، وتشمل جولته السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حضوره قمة أمريكية-خليجية.