https://sarabic.ae/20250511/مصدر-زيارة-عراقجي-إلى-السعودية-وقطر-لا-علاقة-لها-بزيارة-ترامب-القادمة-1100388655.html

مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة

مصدر: زيارة عراقجي إلى السعودية وقطر لا علاقة لها بزيارة ترامب القادمة

سبوتنيك عربي

أكد مصدر إيراني لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى السعودية وقطر لا تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى هذين... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T02:30+0000

2025-05-11T02:30+0000

2025-05-11T02:30+0000

وزير الخارجية الإيراني

العالم

ترامب

السعودية

قطر

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت بأن عراقجي وصل إلى جدة صباح أمس السبت لإجراء اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.ومن ثم توجه إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي الرابع، الذي افتُتح مساء السبت في الدوحة.وأوضح المصدر أن توقيت زيارة عراقجي لا علاقة له بزيارة ترامب إلى المنطقة، وأنها تأتي في إطار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات في المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يبدأ ترامب أولى زياراته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية يوم الاثنين، وتشمل جولته السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حضوره قمة أمريكية-خليجية.

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وزير الخارجية الإيراني, العالم, ترامب, السعودية, قطر