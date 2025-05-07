https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، ضلوع بلاده بشكل قاطع في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T22:28+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس: "نتابع في وسائل الإعلام تقارير تفيد بتورط مواطنين إيرانيين في مؤامرة مزعومة لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن وتنفي إيران رفضا قاطعا أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد عدم إبلاغها بأي ادعاءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".وأضاف أن إيران "حثت المملكة المتحدة على التعاون معها حتى نتمكن من المساعدة في أي تحقيق في ادعاءات موثوقة. يشير التوقيت وعدم التعاون إلى وجود خلل ما".وتابع عراقجي "هناك تاريخ من محاولات أطراف ثالثة لعرقلة الدبلوماسية وإثارة التصعيد، واللجوء إلى إجراءات يائسة، بما في ذلك عمليات تحت راية كاذبة وإيران مستعدة للتعاون لكشف ملابسات ما حدث بالفعل، ونؤكد على ضرورة أن توفر السلطات البريطانية لمواطنينا الإجراءات القانونية اللازمة".وكانت صحيفة تليغراف البريطانية زعمت في وقت سابق أن "السفارة الإسرائيلية في كينسينغتون غربي لندن كانت هدفا لمؤامرة إرهابية إيرانية"، مشيرة إلى أن السلطات ألقت القبض على 5 أشخاص، بينهم أربعة مواطنين إيرانيين على خلفية هذا المخطط المزعوم.
https://sarabic.ae/20250504/طهران-تنفي-الاتهامات-بشأن-اليمن-وتحذر-من-تبعات-التهديدات-الأمريكية-والإسرائيلية-1100163347.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار سوريا اليوم
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، ضلوع بلاده بشكل قاطع في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس: "نتابع في وسائل الإعلام تقارير تفيد بتورط مواطنين إيرانيين في مؤامرة مزعومة لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن وتنفي إيران رفضا قاطعا أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد عدم إبلاغها بأي ادعاءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".
وأضاف أن إيران "حثت المملكة المتحدة على التعاون معها حتى نتمكن من المساعدة في أي تحقيق في ادعاءات موثوقة. يشير التوقيت وعدم التعاون إلى وجود خلل ما".
وتابع عراقجي "هناك تاريخ من محاولات أطراف ثالثة لعرقلة الدبلوماسية وإثارة التصعيد، واللجوء إلى إجراءات يائسة، بما في ذلك عمليات تحت راية كاذبة وإيران مستعدة للتعاون لكشف ملابسات ما حدث بالفعل، ونؤكد على ضرورة أن توفر السلطات البريطانية لمواطنينا الإجراءات القانونية اللازمة".
وكانت صحيفة تليغراف البريطانية زعمت في وقت سابق أن "السفارة الإسرائيلية في كينسينغتون غربي لندن كانت هدفا لمؤامرة إرهابية إيرانية"، مشيرة إلى أن السلطات ألقت القبض على 5 أشخاص، بينهم أربعة مواطنين إيرانيين على خلفية هذا المخطط المزعوم.