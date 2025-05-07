https://sarabic.ae/20250507/إيران-تهاجم-بريطانيا-بعد-اعتقال-عدد-من-مواطنينها-1100238846.html

إيران تهاجم بريطانيا بعد اعتقال عدد من مواطنينها

إيران تهاجم بريطانيا بعد اعتقال عدد من مواطنينها

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، "بريطانيا إلى احترام حقوق المواطنين الإيرانيين وتوفير محاكمة عادلة لهم". 07.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين من قبل أجهزة الأمن البريطانية أمر مثير للقلق الشديد"، مضيفا أنه "إذا ثبتت انتهاكاتهم بشكل موثوق، فإن إيران مستعدة للمساعدة في عملية التحقيق".وأعلنت الشرطة البريطانية، الأحد الماضي، توقيف 8 أشخاص، بينهم 7 مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب.ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الاعتقالات، التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين.وقالت شرطة لندن، إنها "أوقفت في إحدى العمليتين 5 أشخاص، 4 منهم إيرانيون، على خلفية الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد"، مضيفة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي وما زالوا قيد الاحتجاز.وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن 20 خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".

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