https://sarabic.ae/20250306/بعد-تصريحات-جارفيس-إيران-تهاجم-تصنيفها-خطرا-أمنيا-في-بريطانيا-1098436990.html
بعد تصريحات جارفيس.. إيران تهاجم تصنيفها خطرا أمنيا في بريطانيا
بعد تصريحات جارفيس.. إيران تهاجم تصنيفها خطرا أمنيا في بريطانيا
سبوتنيك عربي
هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بريطانيا، بعد توجيهها اتهامات لبلاده. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:34+0000
2025-03-06T12:34+0000
2025-03-06T12:34+0000
بريطانيا
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وقال بقائي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، إنه من السخيف أن تتهم، بريطانيا، إيران بشيء أنت بارع فيه أي التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأوضح إسماعيل بقائي: "لم نعد في القرن التاسع عشر، والآن ينبغي محاسبة أي دولة توجه اتهامات لا أساس لها للشعب الإيراني أو تتخذ إجراءات عدائية ضده".وقال الدبلوماسي الإيراني: "تصر الحكومة البريطانية على عقليتها غير الحكيمة والكارهة للإيرانيين، بهدف التغطية على جرائمها، سواء كداعمة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أو كداعمة للإرهاب المناهض لإيران. ولها سوابق على ذلك (ويعود تاريخها إلى الانقلاب الذي حدث عام 1953 ضد الحكومة المنتخبة من قبل الشعب الإيراني، ولن تمحى من ذاكرتنا أبدا)". وكان وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، قد صرح، قبل يومين، بأن "بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها والحرس الثوري على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في البلاد".وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في ابلاد، بأنه "نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطرا على الأمن القومي".
https://sarabic.ae/20250218/اعتقال-بريطانيين-اثنين-بتهمة-التجسس-في-إيران-1097930118.html
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بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران
بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران
بعد تصريحات جارفيس.. إيران تهاجم تصنيفها خطرا أمنيا في بريطانيا
هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بريطانيا، بعد توجيهها اتهامات لبلاده.
وقال بقائي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، إنه من السخيف أن تتهم، بريطانيا، إيران بشيء أنت بارع فيه أي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح إسماعيل بقائي: "لم نعد في القرن التاسع عشر، والآن ينبغي محاسبة أي دولة توجه اتهامات لا أساس لها للشعب الإيراني أو تتخذ إجراءات عدائية ضده".
وقال الدبلوماسي الإيراني: "تصر الحكومة البريطانية على عقليتها غير الحكيمة والكارهة للإيرانيين، بهدف التغطية على جرائمها، سواء كداعمة للإبادة الجماعية
للشعب الفلسطيني أو كداعمة للإرهاب المناهض لإيران. ولها سوابق على ذلك (ويعود تاريخها إلى الانقلاب الذي حدث عام 1953 ضد الحكومة المنتخبة من قبل الشعب الإيراني، ولن تمحى من ذاكرتنا أبدا)".
وكان وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، قد صرح، قبل يومين، بأن "بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية
بما في ذلك أجهزة مخابراتها والحرس الثوري على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في البلاد".
وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في ابلاد، بأنه "نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطرا على الأمن القومي".