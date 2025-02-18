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اعتقال بريطانيين اثنين بتهمة التجسس في إيران
اعتقال بريطانيين اثنين بتهمة التجسس في إيران
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، عن اعتقال اثنين من المواطنين البريطانيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة التجسس. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:50+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال جهانغير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث قاما بجمع معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.وأضاف أن "المعتقلين كانا يتعاونان مع مؤسسات مرتبطة بأجهزة استخبارات لدول معادية وغربية".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن لقاء بين سفير بريطانيا لدى إيران، هوغو شورت، مع المواطنين البريطانيين المتهمين بقضايا أمنية والمحتجزين في سجن كرمان، يوم الخميس الماضي.وذكرت أسرتا البريطانيين، خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، السبت الماضي، أن المحتجزين هما كريغ، ولينزي فورمان في مدينة كرمان الإيرانية.وأشارت الأسرتين إلى أنهما يتواصلان عن كثب مع الحكومة والسلطات المعنية البريطانية، لضمان عودتهما بسلام.
https://sarabic.ae/20190723/جنسيات-مزدوجة-وأهداف-مختلفةقصص-إيران-في-إعتقال-الجواسيس-1042427205.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اعتقال بريطانيين اثنين بتهمة التجسس في إيران

15:50 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، عن اعتقال اثنين من المواطنين البريطانيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة التجسس.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال جهانغير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث قاما بجمع معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.
وأضاف أن "المعتقلين كانا يتعاونان مع مؤسسات مرتبطة بأجهزة استخبارات لدول معادية وغربية".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2019
جنسيات مزدوجة وأهداف مختلفة... قصص إيران في اعتقال الجواسيس
23 يوليو 2019, 12:34 GMT
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن لقاء بين سفير بريطانيا لدى إيران، هوغو شورت، مع المواطنين البريطانيين المتهمين بقضايا أمنية والمحتجزين في سجن كرمان، يوم الخميس الماضي.
وذكرت أسرتا البريطانيين، خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، السبت الماضي، أن المحتجزين هما كريغ، ولينزي فورمان في مدينة كرمان الإيرانية.
وأشارت الأسرتين إلى أنهما يتواصلان عن كثب مع الحكومة والسلطات المعنية البريطانية، لضمان عودتهما بسلام.
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