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ترامب: سأتلقى إحاطة حول اسم الخليج وقد أضطر لاتخاذ قرار خلال زيارتي للمنطقة - عاجل
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ترامب: سأتلقى إحاطة حول اسم الخليج وقد أضطر لاتخاذ قرار خلال زيارتي للمنطقة - عاجل
ترامب: سأتلقى إحاطة حول اسم الخليج وقد أضطر لاتخاذ قرار خلال زيارتي للمنطقة - عاجل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه قد يُطلب منه اتخاذ قرار بشأن مسألة تسمية الخليج خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T19:27+0000
2025-05-07T19:35+0000
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وأضاف ترامب: "لا أريد أن أجرح مشاعر أي طرف"، مشيرا إلى أنه سيتلقى إحاطة بهذا الشأن قبل اتخاذ موقف رسمي.وكانت تقارير أمريكية، قد كشفت أن ترامب يعتزم الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، "أي محاولة لتغيير تسمية المياه الإقليمية بأنها تكشف عن نوايا عدائية تجاه إيران، وإهانة لجميع الإيرانيين"، محذرا من أنها ستجلب غضب جميع الإيرانيين حول العالم.وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "اسم "الخليج الفارسي"، كغيره من التسميات الجغرافية، متجذر في التاريخ البشري"، مضيفا أن "إيران لم تعترض قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر".وتابع: "استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكية أي دولة له، بل يعكس احترامًا مشتركًا للتراث الإنساني المشترك"، مردفا: "تشير المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي لـ"الخليج الفارسي" إلى نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، وهي مُدانة بشدة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "هذه الأعمال المتحيزة إهانةً لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم"، مؤكدا أن أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي مصداقية أو أثر قانوني أو جغرافي.وعبر عراقجي عن "ثقته من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن اسم "الخليج الفارسي" يعود إلى قرون مضت، وهو معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والهيئات الدولية، بل واستخدمه جميع قادة المنطقة في اتصالاتهم الرسمية حتى ستينيات القرن الماضي".
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دونالد ترامب, أخبار الخليج , العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
دونالد ترامب, أخبار الخليج , العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

ترامب: سأتلقى إحاطة حول اسم الخليج وقد أضطر لاتخاذ قرار خلال زيارتي للمنطقة - عاجل

19:27 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 19:35 GMT 07.05.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه قد يُطلب منه اتخاذ قرار بشأن مسألة تسمية الخليج خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة.
وأضاف ترامب: "لا أريد أن أجرح مشاعر أي طرف"، مشيرا إلى أنه سيتلقى إحاطة بهذا الشأن قبل اتخاذ موقف رسمي.
وكانت تقارير أمريكية، قد كشفت أن ترامب يعتزم الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، "أي محاولة لتغيير تسمية المياه الإقليمية بأنها تكشف عن نوايا عدائية تجاه إيران، وإهانة لجميع الإيرانيين"، محذرا من أنها ستجلب غضب جميع الإيرانيين حول العالم.
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "اسم "الخليج الفارسي"، كغيره من التسميات الجغرافية، متجذر في التاريخ البشري"، مضيفا أن "إيران لم تعترض قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر".
وتابع: "استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكية أي دولة له، بل يعكس احترامًا مشتركًا للتراث الإنساني المشترك"، مردفا: "تشير المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي لـ"الخليج الفارسي" إلى نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، وهي مُدانة بشدة".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "هذه الأعمال المتحيزة إهانةً لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم"، مؤكدا أن أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي مصداقية أو أثر قانوني أو جغرافي.
وعبر عراقجي عن "ثقته من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن اسم "الخليج الفارسي" يعود إلى قرون مضت، وهو معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والهيئات الدولية، بل واستخدمه جميع قادة المنطقة في اتصالاتهم الرسمية حتى ستينيات القرن الماضي".
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