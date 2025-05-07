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الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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عراقجي يحذر ترامب من إثارة غضب جميع الإيرانيين حول العالم بسبب "الخليج العربي"
عراقجي يحذر ترامب من إثارة غضب جميع الإيرانيين حول العالم بسبب "الخليج العربي"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، "أي محاولة لتغيير تسمية المياه الإقليمية بأنها تكشف عن نوايا عدائية تجاه إيران، وإهانة لجميع... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:13+0000
2025-05-07T11:13+0000
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وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "اسم "الخليج الفارسي"، كغيره من التسميات الجغرافية، متجذر في التاريخ البشري"، مضيفا أن "إيران لم تعترض قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر".وتابع: "استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكية أي دولة له، بل يعكس احترامًا مشتركًا للتراث الإنساني المشترك"، مردفا: "تشير المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي لـ"الخليج الفارسي" إلى نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، وهي مُدانة بشدة". وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "هذه الأعمال المتحيزة إهانةً لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم"، مؤكدا أن أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي مصداقية أو أثر قانوني أو جغرافي.وعبر عراقجي عن "ثقته من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن اسم "الخليج الفارسي" يعود إلى قرون مضت، وهو معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والهيئات الدولية، بل واستخدمه جميع قادة المنطقة في اتصالاتهم الرسمية حتى ستينيات القرن الماضي".وحسب تقارير في أمريكية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.ويأتي هذا التحرك في ظل المحادثات بين واشنطن وطهران، وبدأت أولى جولات التفاوض بين، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته. يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250506/ويتكوف-أمريكا-تريد-عقد-الجولة-الرابعة-من-المحادثات-مع-إيران-في-نهاية-الأسبوع-الجاري-1100195387.html
https://sarabic.ae/20250506/إيران-تنفي-تحديد-موعد-نهائي-للجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-أمريكا-1100229055.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الخليج , دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الخليج , دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

عراقجي يحذر ترامب من إثارة غضب جميع الإيرانيين حول العالم بسبب "الخليج العربي"

11:13 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، "أي محاولة لتغيير تسمية المياه الإقليمية بأنها تكشف عن نوايا عدائية تجاه إيران، وإهانة لجميع الإيرانيين"، محذرا من أنها ستجلب غضب جميع الإيرانيين حول العالم.
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "اسم "الخليج الفارسي"، كغيره من التسميات الجغرافية، متجذر في التاريخ البشري"، مضيفا أن "إيران لم تعترض قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر".
وتابع: "استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكية أي دولة له، بل يعكس احترامًا مشتركًا للتراث الإنساني المشترك"، مردفا: "تشير المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي لـ"الخليج الفارسي" إلى نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، وهي مُدانة بشدة".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "هذه الأعمال المتحيزة إهانةً لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم"، مؤكدا أن أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي مصداقية أو أثر قانوني أو جغرافي.
وعبر عراقجي عن "ثقته من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن اسم "الخليج الفارسي" يعود إلى قرون مضت، وهو معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والهيئات الدولية، بل واستخدمه جميع قادة المنطقة في اتصالاتهم الرسمية حتى ستينيات القرن الماضي".
وحسب تقارير في أمريكية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
ويتكوف: أمريكا تريد عقد جولة رابعة من المفاوضات مع إيران الأسبوع الجاري
أمس, 01:00 GMT
ويأتي هذا التحرك في ظل المحادثات بين واشنطن وطهران، وبدأت أولى جولات التفاوض بين، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
إيران تنفي تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا
أمس, 18:15 GMT
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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