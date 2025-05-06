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https://sarabic.ae/20250506/ويتكوف-أمريكا-تريد-عقد-الجولة-الرابعة-من-المحادثات-مع-إيران-في-نهاية-الأسبوع-الجاري-1100195387.html
ويتكوف: أمريكا تريد عقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران في نهاية الأسبوع الجاري
ويتكوف: أمريكا تريد عقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران في نهاية الأسبوع الجاري
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد عقد جولة رابعة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي الأسبوع الجاري. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T01:00+0000
2025-05-06T01:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
البرنامج النووي الإيراني
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ويتكوف قوله: "الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع".وبحسب رافيد، فقد أكد ويتكوف أن الأطراف تحقق تقدمًا في المفاوضات.وأعرب ويتكوف عن أمله في أن يكون هناك تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قبل أو بعد رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط الشهر الجاري.وكان ترامب قد ذكر، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أول أمس الأحد، أن الهدف من المحادثات مع إيران هو "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".وأوضح الرئيس الأمريكي أنه على استعداد للاستماع إلى الحجج المؤيدة للسماح لطهران بالسعي للحصول على "الطاقة النووية المدنية"، مقابل إنهاء برنامجها للأسلحة النووية قائلًا "أعتقد أنني سأكون منفتحًا لسماع ذلك.. الطاقة المدنية مثلما يُطلق عليها، لكنها غالبا ما تؤدي إلى حروب عسكرية، ونحن لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية.. إنها صفقة بسيطة للغاية".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وقال عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-الهدف-من-المحادثات-مع-إيران-هو-تفكيك-برنامجها-النووي-بالكامل-1100159371.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البرنامج النووي الإيراني, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البرنامج النووي الإيراني, العالم

ويتكوف: أمريكا تريد عقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران في نهاية الأسبوع الجاري

01:00 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 01:52 GMT 06.05.2025)
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo
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كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد عقد جولة رابعة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي الأسبوع الجاري.
موسكو - سبوتنيك. ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ويتكوف قوله: "الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع".
وبحسب رافيد، فقد أكد ويتكوف أن الأطراف تحقق تقدمًا في المفاوضات.
وقال ويتكوف، "إذا لم يُعقد هذا (الاجتماع) فسيكون ذلك بسبب زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إلى الشرق الأوسط. نحرز بعض التقدم. يريد الرئيس حل هذه المسألة دبلوماسيًا، إن أمكن، لذا نبذل قصارى جهدنا لبدء ذلك".
وأعرب ويتكوف عن أمله في أن يكون هناك تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قبل أو بعد رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط الشهر الجاري.
وكان ترامب قد ذكر، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أول أمس الأحد، أن الهدف من المحادثات مع إيران هو "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه على استعداد للاستماع إلى الحجج المؤيدة للسماح لطهران بالسعي للحصول على "الطاقة النووية المدنية"، مقابل إنهاء برنامجها للأسلحة النووية قائلًا "أعتقد أنني سأكون منفتحًا لسماع ذلك.. الطاقة المدنية مثلما يُطلق عليها، لكنها غالبا ما تؤدي إلى حروب عسكرية، ونحن لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية.. إنها صفقة بسيطة للغاية".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
ترامب: الهدف من المحادثات مع إيران هو تفكيك برنامجها النووي بالكامل
4 مايو, 17:52 GMT
وقال عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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