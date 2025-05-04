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https://sarabic.ae/20250504/ترامب-الهدف-من-المحادثات-مع-إيران-هو-تفكيك-برنامجها-النووي-بالكامل-1100159371.html
ترامب: الهدف من المحادثات مع إيران هو تفكيك برنامجها النووي بالكامل
ترامب: الهدف من المحادثات مع إيران هو تفكيك برنامجها النووي بالكامل
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهدف من المحادثات مع إيران هو "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T17:52+0000
2025-05-04T17:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "الهدف من المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق مع إيران هو التفكيك الكامل لبرنامجها النووي".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل الماضي.وقال عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عُمان، إن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250504/البرلمان-الإيراني-يكشف-سبب-تأجيل-الجولة-الرابعة-من-المفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-وأمريكا-1100142196.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الهدف من المحادثات مع إيران هو تفكيك برنامجها النووي بالكامل

17:52 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهدف من المحادثات مع إيران هو "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "الهدف من المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق مع إيران هو التفكيك الكامل لبرنامجها النووي".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه على استعداد للاستماع إلى الحجج المؤيدة للسماح لطهران بالسعي للحصول على "الطاقة النووية المدنية"، مقابل إنهاء برنامجها للأسلحة النووية، قائلًا: "أعتقد أنني سأكون منفتحًا لسماع ذلك.. الطاقة المدنية مثلما يُطلق عليها، لكنها غالبا ما تؤدي إلى حروب عسكرية، ونحن لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية.. إنها صفقة بسيطة للغاية".

وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل الماضي.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا
01:12 GMT
وقال عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عُمان، إن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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