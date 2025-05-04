https://sarabic.ae/20250504/البرلمان-الإيراني-يكشف-سبب-تأجيل-الجولة-الرابعة-من-المفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-وأمريكا-1100142196.html
البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا
البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا
سبوتنيك عربي
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، إن "سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T01:12+0000
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وأوضح شهرياري، في تصريحات نقلها موقع "انتخاب"، أن "المفاوضات تُدار بتوجيه مباشر من المرشد الإيراني، وقد تم منذ البداية إبلاغ الشروط الأساسية لإيران للطرف الأمريكي".وأضاف أن "هذه المفاوضات تُجرى بصورة غير مباشرة، على غرار ما يجري بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "المسار التفاوضي يسير وفق رؤية واضحة تحددها القيادة العليا في طهران".وحول اللقاءات السياسية التي سبقت المحادثات، أشار المسؤول الإيراني، إلى أن "عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارات ومختلف التيارات السياسية أمر طبيعي ومتعارف عليه، كما أن الدبلوماسيين الإيرانيين أجروا لقاءات مع مجموعات أمريكية مختلفة قبل انطلاق المفاوضات الرسمية، وهو ما يعود لفترات سابقة".وأعلنت إيران وسلطنة عمان، الخميس الماضي، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بينهما، وحددا يوم غد السبت، موعدا لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250502/إيران-فرنسا-تحاول-إفساد-مفاوضاتنا-النووية-مع-أمريكا-1100117042.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، إن "سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قد يعود لتحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح شهرياري، في تصريحات نقلها موقع "انتخاب"، أن "المفاوضات تُدار بتوجيه مباشر من المرشد الإيراني، وقد تم منذ البداية إبلاغ الشروط الأساسية لإيران للطرف الأمريكي".
وأضاف أن "هذه المفاوضات تُجرى بصورة غير مباشرة، على غرار ما يجري بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "المسار التفاوضي يسير وفق رؤية واضحة تحددها القيادة العليا في طهران".
وحول اللقاءات السياسية التي سبقت المحادثات، أشار المسؤول الإيراني، إلى أن "عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارات ومختلف التيارات السياسية أمر طبيعي ومتعارف عليه، كما أن الدبلوماسيين الإيرانيين أجروا لقاءات مع مجموعات أمريكية مختلفة قبل انطلاق المفاوضات الرسمية، وهو ما يعود لفترات سابقة".
وأعلنت إيران وسلطنة عمان، الخميس الماضي، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.
يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بينهما، وحددا يوم غد السبت، موعدا لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.
وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي
محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.