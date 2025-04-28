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طهران تستبعد لقاء رفيعا في المفاوضات النووية مع واشنطن
طهران تستبعد لقاء رفيعا في المفاوضات النووية مع واشنطن
سبوتنيك عربي
نفت طهران، اليوم، إمكانية عقد لقاء رفيع المستوى بين وزير خارجيتها، عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال الجولة الحالية من المفاوضات النووية. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات في مسقط، والتي استمرت ست ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات الجارية تركز حالياً على المستوى الفني، مشيراً إلى أن أي تطور للمفاوضات إلى مستوى وزاري سيخضع لتقييم لاحق. وكانت الجولتان السابقتان في روما ومسقط قد وصفتا بـ"البناءة" من قبل الطرفين.من جهته، كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن عقد جولة رابعة من المفاوضات في الثالث من مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن المحادثات "ستستمر الأسبوع المقبل"، وأوضح بقائي أن هذه الجولة ستشهد مشاركة وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي.وشدد المتحدث الإيراني على استعداد بلاده "لمواصلة المفاوضات بوتيرة متسارعة"، معتبرًا أن "كل يوم تمر فيه العقوبات يضر بمصالح الشعب الإيراني"، وأضاف: "لا نضع قيودا على سير المفاوضات ونسعى جادين لرفع العقوبات الجائرة التي تستهدف حياتنا اليومية".وفي تطور متصل، أعلن بقائي زادة وصول فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لإجراء محادثات مع الخبراء الإيرانيين، وقال: "ستناقش اللقاءات الجارية عدة ملفات فنية بما فيها موضوع الضمانات".يذكر أن مدير الوكالة رافائيل غروسي كان قد زار طهران في 17 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد قدرة الوكالة على "المساعدة في تحقيق نتائج إيجابية"، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تقرير للوكالة في فبراير الماضي وصف فيه الوضع النووي الإيراني بـ"المثير للقلق البالغ"، خاصة بعد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%.ويعود الخلاف النووي إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما دفع إيران لاحقاً لتجاوز حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وتقييد عمل مفتشي الوكالة، وتواصل طهران نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها للأغراض السلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250428/إيران-ترد-على-تهديدات-نتنياهو-بتدمير-مفاعلاتها-النووية-عواقبه-على-إسرائيل-لا-يصدق-1099952184.html
https://sarabic.ae/20250428/إيران-تصد-هجوما-سيبرانيا-واسع-النطاق-يستهدف-بنيتها-التحتية-1099951473.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

طهران تستبعد لقاء رفيعا في المفاوضات النووية مع واشنطن

12:04 GMT 28.04.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت طهران، اليوم، إمكانية عقد لقاء رفيع المستوى بين وزير خارجيتها، عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال الجولة الحالية من المفاوضات النووية.
جاء ذلك بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات في مسقط، والتي استمرت ست ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات الجارية تركز حالياً على المستوى الفني، مشيراً إلى أن أي تطور للمفاوضات إلى مستوى وزاري سيخضع لتقييم لاحق. وكانت الجولتان السابقتان في روما ومسقط قد وصفتا بـ"البناءة" من قبل الطرفين.
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من جهته، كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن عقد جولة رابعة من المفاوضات في الثالث من مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن المحادثات "ستستمر الأسبوع المقبل"، وأوضح بقائي أن هذه الجولة ستشهد مشاركة وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي.
وشدد المتحدث الإيراني على استعداد بلاده "لمواصلة المفاوضات بوتيرة متسارعة"، معتبرًا أن "كل يوم تمر فيه العقوبات يضر بمصالح الشعب الإيراني"، وأضاف: "لا نضع قيودا على سير المفاوضات ونسعى جادين لرفع العقوبات الجائرة التي تستهدف حياتنا اليومية".
وفي تطور متصل، أعلن بقائي زادة وصول فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لإجراء محادثات مع الخبراء الإيرانيين، وقال: "ستناقش اللقاءات الجارية عدة ملفات فنية بما فيها موضوع الضمانات".
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يذكر أن مدير الوكالة رافائيل غروسي كان قد زار طهران في 17 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد قدرة الوكالة على "المساعدة في تحقيق نتائج إيجابية"، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تقرير للوكالة في فبراير الماضي وصف فيه الوضع النووي الإيراني بـ"المثير للقلق البالغ"، خاصة بعد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%.
ويعود الخلاف النووي إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما دفع إيران لاحقاً لتجاوز حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وتقييد عمل مفتشي الوكالة، وتواصل طهران نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها للأغراض السلمية فقط.
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