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بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
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إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق يستهدف بنيتها التحتية
إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق يستهدف بنيتها التحتية
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد وزير الاتصالات الإيراني، بهزاد أكبري، الذي يرأس شركة الاتصالات الوطنية الايرانية، عن صد هجوم إلكتروني كبير استهدف البنية التحتية الحيوية للدولة. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T06:18+0000
2025-04-28T06:18+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أكبري، تصريح قال فيه: "بفضل الله ثم الجهود الحثيثة للفرق الأمنية والفنية في الشركة ووزارة الاتصالات، تمكنا أمس من اكتشاف وتعطيل أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا واتساعا التي استهدفت البنية التحتية الوطنية".وأضاف أكبري، أن الفرق المختصة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الهجوم، مؤكداً على جاهزية الأنظمة الأمنية للتصدي لأي محاولات اختراق مستقبلية.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت شبكة اتصالات البنية التحتية الإيرانية لهجمات إلكترونية واسعة، خلال العام الماضي، بمعدل نحو 635 هجوما كل يوم.وكشفت ذلك شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية، ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الإيرانية تصدت لأكثر من 57 ألف هجوم إلكتروني خلال 2024.وبحسب الوكالة، فإن الهجمات من فئة "دي دي أو إس"، التي تهدف إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية على الإنترنت وحرمان المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها عن طريق إغراقها بكم هائل من المتصفحين الوهميين.وتمكن الخبراء الإيرانيون من التصدي لتلك الهجمات بكفاءة 100 في المئة، وكانت نسبة 89 في المئة من تلك الهجمات موجهة ضد الخدمات الإلكترونية الأساسية التي يستفيد منها الإيرانيون.
https://sarabic.ae/20250427/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-إيران-إلى-40-قتيلًا-1099948217.html
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إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق يستهدف بنيتها التحتية

06:18 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Wilfredo Leeهجوم سيبراني
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
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أعلن مساعد وزير الاتصالات الإيراني، بهزاد أكبري، الذي يرأس شركة الاتصالات الوطنية الايرانية، عن صد هجوم إلكتروني كبير استهدف البنية التحتية الحيوية للدولة.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أكبري، تصريح قال فيه: "بفضل الله ثم الجهود الحثيثة للفرق الأمنية والفنية في الشركة ووزارة الاتصالات، تمكنا أمس من اكتشاف وتعطيل أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا واتساعا التي استهدفت البنية التحتية الوطنية".
وأضاف أكبري، أن الفرق المختصة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الهجوم، مؤكداً على جاهزية الأنظمة الأمنية للتصدي لأي محاولات اختراق مستقبلية.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت شبكة اتصالات البنية التحتية الإيرانية لهجمات إلكترونية واسعة، خلال العام الماضي، بمعدل نحو 635 هجوما كل يوم.
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أمس, 20:21 GMT
وكشفت ذلك شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية، ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الإيرانية تصدت لأكثر من 57 ألف هجوم إلكتروني خلال 2024.
وبحسب الوكالة، فإن الهجمات من فئة "دي دي أو إس"، التي تهدف إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية على الإنترنت وحرمان المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها عن طريق إغراقها بكم هائل من المتصفحين الوهميين.
وتمكن الخبراء الإيرانيون من التصدي لتلك الهجمات بكفاءة 100 في المئة، وكانت نسبة 89 في المئة من تلك الهجمات موجهة ضد الخدمات الإلكترونية الأساسية التي يستفيد منها الإيرانيون.
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