https://sarabic.ae/20250427/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-إيران-إلى-40-قتيلًا-1099948217.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي إيران إلى 40 قتيلًا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي إيران إلى 40 قتيلًا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، أمس السبت، إلى 40 قتيلًا. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
إيران
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ونقل التلفزيون الإيراني عن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، قوله "فقد 40 شخصًا حياتهم بسبب الانفجار".من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان، إنه يجب على المسؤولين الأمنيين والقضائيين كشف "أي تقصير أو تعمد" في واقعة الانفجار ومتابعته وفقًا للأنظمة المتبعة، مضيفًا أنه "ينبغي على جميع المسؤولين أن يعتبروا أنفسهم ملزمين باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث المؤلمة والمكلفة".وأضاف: أن "حادثة الحريق المؤلمة في ميناء شهيد رجائي تثير الحزن والقلق".هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية غدًا الإثنين يوم حداد عام على أرواح ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد.وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد أمس، بوقوع انفجار في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.وبينما رجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية ناجمًا عن وقود صاروخي صلب، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي أكد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مرتبطة باستخدامات عسكرية في نطاق حادث حريق ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد، موضحًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.وكانت السفارة الروسية في طهران، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا سترسل عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ومزودة بفرق محترفة، إلى إيران للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء "شهيد رجائي". وبوقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة.
https://sarabic.ae/20250427/خامنئي-يأمر-بإجراء-تحقيق-معمق-في-انفجار-ميناء-رجائي-1099946541.html
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العالم, إيران
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي إيران إلى 40 قتيلًا
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، أمس السبت، إلى 40 قتيلًا.
ونقل التلفزيون الإيراني عن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، قوله "فقد 40 شخصًا حياتهم بسبب الانفجار".
في سياق متصل، أفاد عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية بارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار بميناء "شهيد رجائي" إلى 1241 مصابًا.
من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان، إنه يجب على المسؤولين الأمنيين والقضائيين كشف "أي تقصير أو تعمد" في واقعة الانفجار ومتابعته وفقًا للأنظمة المتبعة، مضيفًا أنه "ينبغي على جميع المسؤولين أن يعتبروا أنفسهم ملزمين باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث المؤلمة والمكلفة".
وأضاف: أن "حادثة الحريق المؤلمة في ميناء شهيد رجائي تثير الحزن والقلق".
هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية غدًا الإثنين يوم حداد عام على أرواح ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد أمس، بوقوع انفجار في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وبينما رجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية ناجمًا عن وقود صاروخي صلب، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي أكد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مرتبطة باستخدامات عسكرية في نطاق حادث حريق ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد، موضحًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين إلى إيران للمساعدة في جهود الإنقاذ وإخماد الحريق بميناء "شهيد رجائي"، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت السفارة الروسية في طهران، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا سترسل عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ومزودة بفرق محترفة، إلى إيران للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء "شهيد رجائي".
وبوقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة.