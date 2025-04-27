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خامنئي يأمر بإجراء "تحقيق معمق" في انفجار‌ ميناء رجائي
خامنئي يأمر بإجراء "تحقيق معمق" في انفجار‌ ميناء رجائي
سبوتنيك عربي
أمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع أمس السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد مخلفا... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T18:28+0000
2025-04-27T18:28+0000
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وقال خامنئي، في بيان له، إن "المطلوب من مسؤولي الأمن والقضاء إجراء تحقيق معمق بهدف كشف أي إهمال أو نية للتسبب بهذا الانفجار"، مؤكدا أن "جميع المسؤولين ملزمون باتخاذ جميع التدابير للوقاية من مثل هذه الحوادث المأساوية". وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، في وقت سابق اليوم، حقيقة وجود شحنات عسكرية في ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن العميد رضا طلائي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" بأكمله.وأكد أن "بعض الأخبار المفبركة التي تنفذها وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من الحرب النفسية للأعداء لها سوابق، وقد أحبط الشعب الإيراني الذكي دائماً هذه العمليات الإعلامية".وتابع المتحدث باسم الدفاع الإيرانية، أنه "تحت إشراف منظمة إدارة الأزمات في البلاد ووزارة الداخلية، سيتم الإعلان بالتأكيد في الوقت المناسب عن الأسباب الرئيسية والفرعية لحريق ميناء الشهيد رجائي، سواء كانت أسباباً تتعلق بالسلامة أو الأمن، بمساعدة الجهات المعنية".وذكر القائد العسكري الإيراني أنه "يجب أن يطمئن المواطنون أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث أو في ميناء الشهيد رجائي بأكمله".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 40 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.
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https://sarabic.ae/20250427/أول-إجراء-من-الرئيس-الإيراني-عقب-الانفجار-الهائل-في-ميناء-رجائي-1099929939.html
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خامنئي يأمر بإجراء "تحقيق معمق" في انفجار‌ ميناء رجائي

18:28 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Mahdi Nori انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران
 انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Mahdi Nori
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أمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، بـ"إجراء تحقيق معمق، لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع أمس السبت"، في أكبر ميناء تجاري في البلاد مخلفا 40 قتيلا وأكثر من ألف جريح.
وقال خامنئي، في بيان له، إن "المطلوب من مسؤولي الأمن والقضاء إجراء تحقيق معمق بهدف كشف أي إهمال أو نية للتسبب بهذا الانفجار"، مؤكدا أن "جميع المسؤولين ملزمون باتخاذ جميع التدابير للوقاية من مثل هذه الحوادث المأساوية".
وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، في وقت سابق اليوم، حقيقة وجود شحنات عسكرية في ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.
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بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
10:59 GMT
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن العميد رضا طلائي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" بأكمله.
وأكد أن "بعض الأخبار المفبركة التي تنفذها وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من الحرب النفسية للأعداء لها سوابق، وقد أحبط الشعب الإيراني الذكي دائماً هذه العمليات الإعلامية".
وتابع المتحدث باسم الدفاع الإيرانية، أنه "تحت إشراف منظمة إدارة الأزمات في البلاد ووزارة الداخلية، سيتم الإعلان بالتأكيد في الوقت المناسب عن الأسباب الرئيسية والفرعية لحريق ميناء الشهيد رجائي، سواء كانت أسباباً تتعلق بالسلامة أو الأمن، بمساعدة الجهات المعنية".
وذكر القائد العسكري الإيراني أنه "يجب أن يطمئن المواطنون أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث أو في ميناء الشهيد رجائي بأكمله".
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أول إجراء من الرئيس الإيراني عقب الانفجار الهائل في ميناء رجائي
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وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 40 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.
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