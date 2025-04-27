https://sarabic.ae/20250427/أول-إجراء-من-الرئيس-الإيراني-عقب-الانفجار-الهائل-في-ميناء-رجائي-1099929939.html
أول إجراء من الرئيس الإيراني عقب الانفجار الهائل في ميناء رجائي
أول إجراء من الرئيس الإيراني عقب الانفجار الهائل في ميناء رجائي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول توجيه بشأن الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء رجائي جنوبي البلاد، أمس السبت، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:35+0000
2025-04-27T08:35+0000
2025-04-27T08:35+0000
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ودعا بزشكيان إلى إجراء تحقيق بشأن الحادث، كما أجرى اتصالات مستمرة مع وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، لتقييم الحادث وضمان استجابة سريعة، وأكد على أهمية التحقيق الشامل لفهم أسباب الانفجار ومنع حدوثه مجددا، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تعليماته بتقديم المساعدات الفورية للمصابين، مع التركيز على إيصال الإمدادات الطبية وفرق الإنقاذ إلى الموقع بسرعة، وأشرف على تنسيق العمل بين الأجهزة الإدارية والإنقاذية لتقليل آثار الحادث.وتابع بزشكيان توجيهاته إلى محافظ هرمزغان، لضمان التنسيق المستمر وتقديم تقارير يومية حول الوضع.كما قدم الرئيس الإيراني تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وتعزيز إجراءات السلامة لضمان المساءلة.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 25 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء السبت: "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا و750 مصابا".
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https://sarabic.ae/20250427/بوتين-معزيا-بضحايا-انفجار-ميناء-رجائي-الإيراني-مستعدون-للمساعدة-في-إزالة-آثار-الكارثة-1099929443.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أول إجراء من الرئيس الإيراني عقب الانفجار الهائل في ميناء رجائي
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول توجيه بشأن الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء رجائي جنوبي البلاد، أمس السبت، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات.
ودعا بزشكيان إلى إجراء تحقيق بشأن الحادث، كما أجرى اتصالات مستمرة مع وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، لتقييم الحادث وضمان استجابة سريعة، وأكد على أهمية التحقيق الشامل لفهم أسباب الانفجار ومنع حدوثه مجددا، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تعليماته بتقديم المساعدات الفورية للمصابين، مع التركيز على إيصال الإمدادات الطبية وفرق الإنقاذ إلى الموقع بسرعة، وأشرف على تنسيق العمل بين الأجهزة الإدارية والإنقاذية لتقليل آثار الحادث.
وتابع بزشكيان توجيهاته إلى محافظ هرمزغان، لضمان التنسيق المستمر وتقديم تقارير يومية حول الوضع.
كما قدم الرئيس الإيراني تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وتعزيز إجراءات السلامة لضمان المساءلة.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 25 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.
وقال الوزير الإيراني
، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء السبت: "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا و750 مصابا".