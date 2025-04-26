https://sarabic.ae/20250426/وزير-الداخلية-الإيراني-ارتفاع-ضحايا-الحريق-الذي-نشب-بميناء-الشهيد-رجائي-إلى-14-قتيلا-1099922472.html
وزير الداخلية الإيراني: ارتفاع ضحايا الحريق الذي نشب بميناء "الشهيد رجائي" إلى 14 قتيلا
وزير الداخلية الإيراني: ارتفاع ضحايا الحريق الذي نشب بميناء "الشهيد رجائي" إلى 14 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 14 قتيلا. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء السبت: "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا و750 مصابا".ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت، اليوم السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "الشهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.
https://sarabic.ae/20250426/إيران-تكشف-تفاصيل-عن-سبب-الانفجار-في-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-البلاد-1099915050.html
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العالم, إيران
وزير الداخلية الإيراني: ارتفاع ضحايا الحريق الذي نشب بميناء "الشهيد رجائي" إلى 14 قتيلا
أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 14 قتيلا.
وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء السبت: "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا و750 مصابا".
وصرح بزمان بهزادبور، رئيس محطة الشحن في ميناء "بندر عباس" الإيراني، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء لا علاقة له بمحطة الشحن أو مستودع البضائع الخطرة.
ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت، اليوم السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "الشهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.