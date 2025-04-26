https://sarabic.ae/20250426/إيران-تكشف-تفاصيل-عن-سبب-الانفجار-في-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-البلاد-1099915050.html

إيران تكشف تفاصيل عن سبب الانفجار في ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد

إيران تكشف تفاصيل عن سبب الانفجار في ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

صرح بزمان بهزادبور، رئيس محطة الشحن في ميناء "بندر عباس" الإيراني، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء لا علاقة له بمحطة الشحن أو مستودع البضائع الخطرة. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T13:34+0000

2025-04-26T13:34+0000

2025-04-26T13:34+0000

العالم

إيران

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ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"وقوع انفجار في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور".وأضاف الوكالة أنه "تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل"، مشيرة إلى أنه لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو الضحايا، إلا أن شدة الانفجار أدت إلى أضرار مادية جسيمة.من جهتها، قالت دائرة المواني في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، إن "الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي"، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 500 جراء الانفجار.وكان عدد من الأشخاص أصيبوا العام الماضي، في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه مدينة بندر عباس الإيرانية.

https://sarabic.ae/20250426/وكالة-انفجار-في-بندر-عباس-جنوبي-إيران-1099909206.html

إيران

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