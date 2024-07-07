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إعلام إيراني: إصابة عدد من الأشخاص في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه بندر عباس
إعلام إيراني: إصابة عدد من الأشخاص في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه بندر عباس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بإصابة عدد من الأشخاص في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه مدينة بندر عباس الإيرانية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بتعرض مدمرة "سهند" التابعة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان.كما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية بوقوع حادث على المدمرة "سهند" التابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.وقالت الوكالة في بيان: "تعرضت الفرقاطة الإيرانية من طراز موج سهند لحادث بالقرب من منشأة إصلاح بالقرب من بندر عباس، ومن المرجح أن سبب الحادث هو خلل في خزان موازنة السفينة أو اختراق المياه بعد إصلاح عمود الفرقاطة".وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن تزويد "سهند" بـ 8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.
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العالم, إيران
إعلام إيراني: إصابة عدد من الأشخاص في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه بندر عباس
12:48 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 13:11 GMT 07.07.2024)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بإصابة عدد من الأشخاص في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه مدينة بندر عباس الإيرانية.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بتعرض مدمرة "سهند" التابعة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان.
كما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية بوقوع حادث على المدمرة "سهند" التابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وقالت الوكالة في بيان: "تعرضت الفرقاطة الإيرانية من طراز موج سهند لحادث بالقرب من منشأة إصلاح بالقرب من بندر عباس، ومن المرجح أن سبب الحادث هو خلل في خزان موازنة السفينة أو اختراق المياه بعد إصلاح عمود الفرقاطة".
وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن تزويد "سهند" بـ 8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.
وقال: "تم تركيب أنظمة نواب أرض- جو متوسطة المدى على المدمرات، وتمت مضاعفة مستواها الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد مدمرة سهند والمدمرات الأخرى بأنظمة دفاع دقيقة".
جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية
خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.