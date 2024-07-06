https://sarabic.ae/20240706/بزشكيان-سأجعل-من-إيران-بلدا-مزدهرا-وأمامنا-اختبار-صعب-1090549258.html
بزشكيان: سأجعل من إيران بلدا مزدهرا وأمامنا اختبار صعب
بزشكيان: سأجعل من إيران بلدا مزدهرا وأمامنا اختبار صعب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه سيعمل على جعل بلاده مزدهرة، مشددا على ضرورة الاتحاد لصالح الوطن وتحقيق التناغم بين البرلمان... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وقال بزشكيان، في خطاب للشعب الإيراني: "لقد جئت لأجعل من إيران بلدا مزدهرا.. ولست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا وفي هذه الظروف أرجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة المقبلة لتخطي العقبات".وأضاف أنه "لم يتحدث بوعود كاذبة خلال الحملة الانتخابية.. وأن هناك اختبارا صعبا يواجه إيران لأن هناك الكثير من التحديات".وكان الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، جدد الولاء والعهد، اليوم السبت، عند مرقد الإمام الراحل الخميني.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/كيف-ستكون-سياسة-إيران-الخارجية-في-عهد-الرئيس-الجديد-بيزشكيان-1090544799.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بزشكيان: سأجعل من إيران بلدا مزدهرا وأمامنا اختبار صعب
أكد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه سيعمل على جعل بلاده مزدهرة، مشددا على ضرورة الاتحاد لصالح الوطن وتحقيق التناغم بين البرلمان والحكومة المقبلة لتخطي العقبات.
طهران - سبوتنيك. وقال بزشكيان، في خطاب للشعب الإيراني: "لقد جئت لأجعل من إيران بلدا مزدهرا.. ولست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا وفي هذه الظروف أرجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة المقبلة لتخطي العقبات".
وأضاف أنه "لم يتحدث بوعود كاذبة خلال الحملة الانتخابية.. وأن هناك اختبارا صعبا يواجه إيران لأن هناك الكثير من التحديات".
وتابع بزشكيان: "نسعى لفك العقد التي تواجهنا، والشعب الإيراني أثبت أنه قادر على تحقيق الإنجازات.. ويجب فتح صفحة جديدة بعد انتهاء الانتخابات الإيرانية والاتحاد لصالح الوطن".
وكان الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، جدد الولاء والعهد، اليوم السبت، عند مرقد الإمام الراحل الخميني.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان
، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).