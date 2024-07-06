https://sarabic.ae/20240706/كيف-ستكون-سياسة-إيران-الخارجية-في-عهد-الرئيس-الجديد-بيزشكيان-1090544799.html

كيف ستكون سياسة إيران الخارجية في عهد الرئيس الجديد مسعود بزشكيان؟

كيف ستكون سياسة إيران الخارجية في عهد الرئيس الجديد مسعود بزشكيان؟

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن سياسة بلاده الخارجية وأبرز الأولويات التي قد يقدم عليها في حال تم... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T13:40+0000

2024-07-06T13:40+0000

2024-07-06T13:41+0000

العالم

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وتحدث مسعود بزشكيان بشأن الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية في حال أصبح رئيسا للبلاد خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" عشية الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قال فيها إن بين الأوليات تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، وتفعيل حضور إيران في منظمة دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، وعودة المفاوضات بشأن برنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن بلاده.وأكد بيزشكيان لـ"سبوتنيك إيران" أن "روسيا دولة صديقى وشريكة لإيران، معتبر أن من أولوياته تعميق وتوسيع العلاقات مع روسيا والصين، وكذلك تكثيف أنشطة السياسة الخارجية في الاتجاه الآسيوي بشكل عام".وتابع بالقول إنه "على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية ستواصل إيران جهودها لتوسيع التفاعل مع روسيا وغيرها من الدول"، لافتا إلى أن إيران تعارض سياسة الأحادية الجانب وتؤيد مبدأ التعددية القطبية.كما أشار بزشكيان أن إحدى أولويات برنامجه للسياسة الخارجية هي التعاون الإقليمي، ولهذا الغرض، ستوسع إيران وجودها في دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلاً عن السعي لتحقيق تعاون أكثر نشاطًا مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتحقيق إمكاناتها وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.كما تطرق إلى عملية العودة إلى المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، لكن الانسحاب الأمريكي من هذه الاتفاقية تسبب في أضرار جسيمة لإيران وشعبها بالرغم من أن إيران أوفت بجميع التزاماتها، مشيرا إلى أن أبرز مهماته هو إعادة المشاركين الآخرين إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن ورفع العقوبات عن بلاده. وخلص بزشكيان بالقول: "أنا واثق من أن الحكومتين الصديقتين في روسيا والصين ستدعمان إيران وتساعدانها في حل هذه القضية".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

https://sarabic.ae/20240706/بعد-فوز-بزشكيان-رئيس-مركز-الأمة-الواحدة-روسيا-حليف-استراتيجي-والرئيس-منفتح-على-العرب-1090544073.html

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