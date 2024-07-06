https://sarabic.ae/20240706/بعد-فوز-بزشكيان-رئيس-مركز-الأمة-الواحدة-روسيا-حليف-استراتيجي-والرئيس-منفتح-على-العرب-1090544073.html

بعد فوز بيزشكيان.. رئيس "مركز الأمة الواحدة": روسيا حليف استراتيجي والرئيس منفتح على العرب

بعد فوز بيزشكيان.. رئيس "مركز الأمة الواحدة": روسيا حليف استراتيجي والرئيس منفتح على العرب

سبوتنيك عربي

طرح فوز المرشح الإصلاحي، مسعود بيزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بملف العلاقات الدولية. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T12:59+0000

2024-07-06T12:59+0000

2024-07-06T13:33+0000

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وأكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، في أول تصريحات له بعد إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.وقال بزشكيان، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "سنمد يد الصداقة للجميع"، وأضاف: "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم إيران، نحن جميعنا شعب هذا البلد، أنا غير مدعوم من حزب أو جهة والشعب هو من انتخبني".تعليقا على فوز الرئيس الإيراني الإصلاحي الجديد ومستقبل العلاقات الدولية، قال فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس أعلن في برنامجه الانتخابي عزمه الانفتاح على الدول العربية والغرب أيضا.أولوية اقتصاديةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرئيس الجديد ووفقا لمنطق "التيار الإصلاحي" في إيران، يسعى لحل الإشكاليات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الدول المحيطة في الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن الرئيس يضع في أولويات التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن "الملف النووي".ويرى أنه سيستمر في الانفتاح بشكل أكبر على الدول العربية سياسيا وثقافيا، خاصة أن التيار الإصلاحي يدفع بعجلة العلاقات الدولية للأمام.أهمية الصناعات الإيرانيةوأشار السيد إلى أن إيران أصبحت من الدول التي يمكن أن يعتمد عليها في إطار الصناعات والابتكارات، ما يتيح الفرصة لاستثمارات أجنبية مرتقبة.استطرد: "الرئيس الجديد ليس بمفرده، بل معه مجموعة من الخبراء والمسؤولين لرسم خارطة طريق لمعالجة الأوضاع الداخلية، وكذلك الملفات الدولية وخاصة دول الإقليم".وشدد على أن العلاقات بين إيران وروسيا ليست مرتبطة بتغير رئيس أو مسؤول، إذ تعد روسيا حليفا استراتيجيا، وعلى هذا الأساس تسير العلاقات والتعاون، وتبرم الاتفاقيات العسكرية والتجارية والأمنية بين الحين والأخر، تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين.وأكد السيد أن الخطر الذي يحدق بإيران يحدق بروسيا، الأمر الذي يجعل التنسيق بين البلدين والحفاظ على العلاقات أمرا في محله.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

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