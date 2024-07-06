https://sarabic.ae/20240706/جليلي-على-الجميع-أن-يساعد-الرئيس-المنتخب-في-تخطي-مشاكل-البلاد-1090541254.html

جليلي: على الجميع أن يساعد الرئيس المنتخب في تخطي مشاكل البلاد

جليلي: على الجميع أن يساعد الرئيس المنتخب في تخطي مشاكل البلاد

سبوتنيك عربي

هنأ المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، اليوم السبت، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد جليلي، في بيان له، على ضرورة أن "يساعد الجميع الرئيس المنتخب في تخطي مشاكل البلاد"، مضيفا أن من واجبه مساعدة الحكومة الجديدة لتجاوز مشاكل البلاد.وتابع: "انتخابات الرئاسة الإيرانية شهدت مشاركة واسعة وتنافسًا جادًا وأجواء نزيهة".وصرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا".وأوضح بزشكيان، في رسالة إلى الشعب الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقة وثقة شعبنا"، مضيفا: "أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

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