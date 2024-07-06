https://sarabic.ae/20240706/هذه-بداية-طريقنا-معا-الرئيس-الإيراني-المنتخب-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-1090538592.html
"هذه بداية طريقنا معا"... الرئيس الإيراني المنتخب يوجه رسالة إلى شعبه
"هذه بداية طريقنا معا"... الرئيس الإيراني المنتخب يوجه رسالة إلى شعبه
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا". 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:17+0000
2024-07-06T08:17+0000
2024-07-06T08:17+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/06/1090535732_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_986c9fcda620bea836083277be79357d.jpg
وأوضح بزشكيان، في رسالة إلى الشعب الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقة وثقة شعبنا"، مضيفا: "أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/06/1090535732_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4bb4c76ef71f3aa49bf0cb5292f43bfe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
"هذه بداية طريقنا معا"... الرئيس الإيراني المنتخب يوجه رسالة إلى شعبه
صرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا".
وأوضح بزشكيان، في رسالة إلى الشعب الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقة وثقة شعبنا"، مضيفا: "أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان
، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).