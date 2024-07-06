https://sarabic.ae/20240706/الداخلية-الإيرانية-تعلن-فوز-الإصلاحي-مسعود-بيزشكيان-بانتخابات-الرئاسة-الإيرانية---عاجل-1090535003.html
الداخلية الإيرانية تعلن فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية
الداخلية الإيرانية تعلن فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بيزيشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T03:38+0000
2024-07-06T03:38+0000
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سبوتنيك. وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، ثلاثين مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وكشفت اللجنة أن سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).كان عضو الهيئة التنفيذية للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية علي رضا سليمي، أوضح أن عدد المصوتين في الجولة الثانية للانتخابات يوم أمس الجمعة تجاوز 30 مليون شخص ما يعني اقتراب نسبة المشاركة من 50 بالمائة.وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله، إن ما يقارب 60 ألف مركز انتخابي في 90 نقطة في البلاد يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية، مضيفا أن"61 مليون و452 ألف و321 شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر".
https://sarabic.ae/20240705/نتائج-أولية-بزشكيان-يتقدم-في-جولة-الإعادة-لانتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1090533759.html
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العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, أخبار إيران
الداخلية الإيرانية تعلن فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية
03:38 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 03:58 GMT 06.07.2024)
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بيزيشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، ثلاثين مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بيزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وكشفت اللجنة أن سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
كان عضو الهيئة التنفيذية للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية علي رضا سليمي، أوضح أن عدد المصوتين في الجولة الثانية للانتخابات يوم أمس الجمعة تجاوز 30 مليون شخص ما يعني اقتراب نسبة المشاركة من 50 بالمائة.
وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله، إن ما يقارب 60 ألف مركز انتخابي في 90 نقطة في البلاد يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية، مضيفا أن"61 مليون و452 ألف و321 شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر".