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نتائج أولية.. بزشكيان يتقدم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية
نتائج أولية.. بزشكيان يتقدم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في النتائج الأولية لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T23:01+0000
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القاهرة، 6 يوليو - سبوتنيك. وقالت الداخلية الإيرانية في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "عدد الأصوات التي حصل عليها مسعود بزشكيان مليون و263 ألف و874 صوت، فيما حصل سعيد جليلي على مليون و244 ألفا و640 صوتا".وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.
https://sarabic.ae/20240705/إغلاق-صناديق-الاقتراع-بالانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-وبدء-فرز-الأصوات-1090533090.html
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إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, العالم
نتائج أولية.. بزشكيان يتقدم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية
23:01 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 00:02 GMT 06.07.2024)
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في النتائج الأولية لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
القاهرة، 6 يوليو - سبوتنيك. وقالت الداخلية الإيرانية في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "عدد الأصوات التي حصل عليها مسعود بزشكيان مليون و263 ألف و874 صوت، فيما حصل سعيد جليلي على مليون و244 ألفا و640 صوتا".
وأضافت أنه "تم فرز 6 آلاف و189 فرعًا في 113 مدينة وتم تسجيل 2 مليون و547 ألف و381 صوتًا".
وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين
صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).
وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.
وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.