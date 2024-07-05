https://sarabic.ae/20240705/إغلاق-صناديق-الاقتراع-بالانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-وبدء-فرز-الأصوات-1090533090.html

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء فرز الأصوات

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء فرز الأصوات

سبوتنيك عربي

أغلقت إيران، اليوم السبت، صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشر وبدأت عملية فرز الأصوات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T22:11+0000

2024-07-05T22:11+0000

2024-07-05T22:11+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، محسن إسلامي، في مؤتمر صحافي، "انتهى الوقت الزمني القانوني لعملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشر".وأردف متحدث لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، قائلا: "مع عملية فرز الأصوات بالمراكز التي لا يوجد فيها ناخبون سيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا"، لافتا إلى أن جميع الناخبين المتواجدين في مراكز الاقتراع سيسمح لهم بالتصويت حتى مع انتهاء الفترة القانونية للتصويت.وذكر إسلامي:"سنعلن عن النتائج النهائية مع ساعات الصباح الأولى وعلى دفعات".وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية، أحمد وحيدي قوله قبل الجولة الأولى، إن ما يقارب 60 ألف مركز انتخابي في 90 نقطة في البلاد يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية، مضيفا أن"61 مليون و452 ألف و321 شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر".وجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.وقال وزير الداخلية الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحافي السبت الماضي، إن مسعود بزشكيان وجليلي لم يفز أي منهما بنسبة 50 في المائة زائد واحد في التصويت الذي جرى من أصوات أكثر من 30 مليون ناخب، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات مباشرة.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.

https://sarabic.ae/20240705/انطلاق-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الإيرانية-في-بيروت-1090510383.html

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