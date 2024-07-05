انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
12:16 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت أبوابها، صباح اليوم الجمعة، لاستقبال الناخبين الإيرانيين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة عند الساعة الثامنة صباحا، بهدف اختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
29 يونيو, 08:13 GMT
وأكد السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في تصريح له بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة في بيروت، أن "لا شيء يؤثر على سياسة دعم المقاومة وفلسطين، فهي من السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية، وهذا موجود في الدستور الإيراني. وسيستمر دعمنا للمقاومة وسيكون واضحاً مثلما كان على مدى الـ45 سنة الماضية".
ومن المقرر استمرار عملية الاقتراع حتى الساعة الـ12 من مساء اليوم في حال تم تمديدها، ويأتي ذلك بعد عدم حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.
🇱🇧فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت أبوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين الإيرانيين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 5, 2024
🇮🇷وقد انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة عند الساعة الثامنة صباحاً،… pic.twitter.com/vBfpVS6b2b
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قد قررت يوم السبت الماضي، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50% من الأصوات".
وقالت الداخلية الإيرانية، حينها، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".
وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
2/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
3/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
4/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
5/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
6/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
© Sputnik . Ajwad Jradat"بوصلك لخيمتك" مبادرة لطبيبة فلسطينية لعلاج النازحين داخل الخيام في دير البلح
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
"بوصلك لخيمتك" مبادرة لطبيبة فلسطينية لعلاج النازحين داخل الخيام في دير البلح
© Sputnik . Abdul Kader AlBayانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
1/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
2/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
3/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
4/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
5/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
6/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
7/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
"بوصلك لخيمتك" مبادرة لطبيبة فلسطينية لعلاج النازحين داخل الخيام في دير البلح
9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت
وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.