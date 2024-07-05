https://sarabic.ae/20240705/انطلاق-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الإيرانية-في-بيروت-1090510383.html

انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت

انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية في بيروت

سبوتنيك عربي

فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت أبوابها، صباح اليوم الجمعة، لاستقبال الناخبين الإيرانيين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T12:16+0000

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وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة عند الساعة الثامنة صباحا، بهدف اختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.وأكد السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في تصريح له بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة في بيروت، أن "لا شيء يؤثر على سياسة دعم المقاومة وفلسطين، فهي من السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية، وهذا موجود في الدستور الإيراني. وسيستمر دعمنا للمقاومة وسيكون واضحاً مثلما كان على مدى الـ45 سنة الماضية".ومن المقرر استمرار عملية الاقتراع حتى الساعة الـ12 من مساء اليوم في حال تم تمديدها، ويأتي ذلك بعد عدم حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قد قررت يوم السبت الماضي، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50% من الأصوات".وقالت الداخلية الإيرانية، حينها، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20240629/لجنة-الانتخابات-الإيرانية-تعلن-عن-جولة-إعادة-بين-مسعود-بزشكيان-وسعيد-جليلي-الجمعة-القادمة-1090296967.html

https://sarabic.ae/20240705/الإيرانيون-يبدؤون-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-والحاسمة-لانتخاب-رئيس-البلاد-1090484620.html

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