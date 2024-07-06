https://sarabic.ae/20240706/بعد-فرز-70-من-الأصوات-بيزشكيان-يتصدر-الجولة-الثانية-من-انتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1090534597.html
بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية
بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، فجر اليوم السبت، إن وزير الصحة الإصلاحي السابق مسعود بيزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من الانتخابات... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وأضاف، "تم فرز إجمالي 20,611,971 صوتًا. حصل مسعود بيزشكيان على 11 مليونا و120 ألفا و924 صوتا، وسعيد جليلي على 9 ملايين و97 ألفا و993 صوتا"، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.
https://sarabic.ae/20240705/نتائج-أولية-بزشكيان-يتقدم-في-جولة-الإعادة-لانتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1090533759.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية
قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، فجر اليوم السبت، إن وزير الصحة الإصلاحي السابق مسعود بيزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 70% من الأصوات.
سبوتنيك. وأضاف، "تم فرز إجمالي 20,611,971 صوتًا. حصل مسعود بيزشكيان على 11 مليونا و120 ألفا و924 صوتا
، وسعيد جليلي على 9 ملايين و97 ألفا و993 صوتا"، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.
وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).
وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.
وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.