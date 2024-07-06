بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية
بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، فجر اليوم السبت، إن وزير الصحة الإصلاحي السابق مسعود بيزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من الانتخابات... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T02:36+0000
2024-07-06T02:36+0000
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سبوتنيك. وأضاف، "تم فرز إجمالي 20,611,971 صوتًا. حصل مسعود بيزشكيان على 11 مليونا و120 ألفا و924 صوتا، وسعيد جليلي على 9 ملايين و97 ألفا و993 صوتا"، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.
https://sarabic.ae/20240705/نتائج-أولية-بزشكيان-يتقدم-في-جولة-الإعادة-لانتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1090533759.html
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بعد فرز 70% من الأصوات.. بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية

02:36 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية 6 يوليو 2024
المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية 6 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، فجر اليوم السبت، إن وزير الصحة الإصلاحي السابق مسعود بيزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 70% من الأصوات.
سبوتنيك. وأضاف، "تم فرز إجمالي 20,611,971 صوتًا. حصل مسعود بيزشكيان على 11 مليونا و120 ألفا و924 صوتا، وسعيد جليلي على 9 ملايين و97 ألفا و993 صوتا"، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.
وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المائة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المائة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المائة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المائة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المائة).
لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن عن جولة ثانية من الانتخابات بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
نتائج أولية.. بزشكيان يتقدم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية
أمس, 23:01 GMT
وسجّل الإقبال على عملية الاقتراع الماضية، مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 39.9 في المائة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، حيث بلغ عدد الأصوات المأخوذة 24 مليون و535 ألف و185 صوت.
وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات، أدنى مستوى مسجل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة 1979.
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