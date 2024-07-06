خامنئي يوجه رسالة إلى الرئيس بزشكيان ويؤكد أن الانتخابات "أحبطت مخططات الأعداء"

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البرنامج الصباحي
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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19 د
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240706/خامنئي-يوجه-رسالة-إلى-الرئيس-بزشكيان-ويؤكد-أن-الانتخابات-أحبطت-مخططات-الأعداء-1090540089.html
خامنئي يوجه رسالة إلى الرئيس بزشكيان ويؤكد أن الانتخابات "أحبطت مخططات الأعداء"
خامنئي يوجه رسالة إلى الرئيس بزشكيان ويؤكد أن الانتخابات "أحبطت مخططات الأعداء"
سبوتنيك عربي
هنأ المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، بنجاح الانتخابات الرئاسية في البلاد وفوز المرشح مسعود بزشكيان. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:00+0000
2024-07-06T10:00+0000
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وقال خامنئي، في بيان له، إن "إيران استطاعت تنظيم الانتخابات الرئاسية في فترة قصيرة وإجراء انتخابات حرة وشفافة وأن المشاركة الشعبية في الانتخابات أحبطت مخططات الأعداء الذين دعوا لمقاطعتها"، داعيًا الرئيس المنتخب إلى استغلال الطاقات البشرية الشابة والثورية المخلصة من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأكد خامنئي على ضرورة "استغلال طاقات البلاد العديدة من قبل الرئيس المنتخب من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، ومواصلة مسيرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".وصرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا".وأوضح بزشكيان، في رسالة إلى الشعب الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقة وثقة شعبنا"، مضيفا: "أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/بوتين-يهنئ-بزشكيان-على-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-في-إيران-1090539205.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

خامنئي يوجه رسالة إلى الرئيس بزشكيان ويؤكد أن الانتخابات "أحبطت مخططات الأعداء"

10:00 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
هنأ المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، بنجاح الانتخابات الرئاسية في البلاد وفوز المرشح مسعود بزشكيان.
وقال خامنئي، في بيان له، إن "إيران استطاعت تنظيم الانتخابات الرئاسية في فترة قصيرة وإجراء انتخابات حرة وشفافة وأن المشاركة الشعبية في الانتخابات أحبطت مخططات الأعداء الذين دعوا لمقاطعتها"، داعيًا الرئيس المنتخب إلى استغلال الطاقات البشرية الشابة والثورية المخلصة من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد خامنئي على ضرورة "استغلال طاقات البلاد العديدة من قبل الرئيس المنتخب من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، ومواصلة مسيرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
08:44 GMT
وصرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا".
وأوضح بزشكيان، في رسالة إلى الشعب الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "الطريق الصعب أمامنا لن يكون سهلًا إلا برفقة وثقة شعبنا"، مضيفا: "أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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