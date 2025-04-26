https://sarabic.ae/20250426/وكالة-انفجار-في-بندر-عباس-جنوبي-إيران-1099909206.html
إعلام إيراني: انفجار كبير في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو
إعلام إيراني: انفجار كبير في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي"، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T09:25+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"وقوع انفجار في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور".وأضاف الوكالة أنه "تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل"، مشيرة إلى أنه لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو الضحايا، إلا أن شدة الانفجار أدت إلى أضرار مادية جسيمة.من جهتها، قالت دائرة المواني في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، إن "الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي"، مشيرة إلى استمرار إطفاء الحريق.وكان عدد من الأشخاص أصيبوا العام الماضي، في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند" في مياه مدينة بندر عباس الإيرانية.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بتعرض مدمرة "سهند" التابعة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان.وقالت الوكالة: "تعرضت الفرقاطة الإيرانية من طراز "سهند" لحادث بالقرب من منشأة إصلاح بالقرب من بندر عباس، ومن المرجح أن سبب الحادث هو خلل في خزان موازنة السفينة أو اختراق المياه بعد إصلاح عمود الفرقاطة".وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن تزويد "سهند" بـ8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إيراني: انفجار كبير في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو
09:25 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 26.04.2025)
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي"، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"وقوع انفجار في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور".
وأضاف الوكالة أنه "تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل"، مشيرة إلى أنه لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو الضحايا، إلا أن شدة الانفجار أدت إلى أضرار مادية جسيمة.
من جهتها، قالت دائرة المواني في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، إن "الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي"، مشيرة إلى استمرار إطفاء الحريق.
وكان عدد من الأشخاص أصيبوا العام الماضي، في حادث للمدمرة البحرية الإيرانية "سهند"
في مياه مدينة بندر عباس الإيرانية.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بتعرض مدمرة "سهند" التابعة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان.
كما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية بوقوع حادث على المدمرة "سهند" التابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وقالت الوكالة: "تعرضت الفرقاطة الإيرانية من طراز "سهند" لحادث بالقرب من منشأة إصلاح بالقرب من بندر عباس، ومن المرجح أن سبب الحادث هو خلل في خزان موازنة السفينة أو اختراق المياه بعد إصلاح عمود الفرقاطة".
وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن تزويد "سهند" بـ8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.
وقال: "تم تركيب أنظمة صواريخ أرض- جو متوسطة المدى على المدمرات، وتمت مضاعفة مستواها الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد مدمرة "سهند" والمدمرات الأخرى بأنظمة دفاع دقيقة".
جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية
خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.