https://sarabic.ae/20250427/بوتين-معزيا-بضحايا-انفجار-ميناء-رجائي-الإيراني-مستعدون-للمساعدة-في-إزالة-آثار-الكارثة-1099929443.html

بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة

بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة في إزالة آثار الكارثة. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T08:08+0000

2025-04-27T08:08+0000

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وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان في الضحايا والدمار الواسع النطاق الناجم عن الانفجار في ميناء "الشهيد رجائي"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة آثار الكارثة، وجاء في البرقية التي نشرها الكرملين: وطلب بوتين نقل كلمات التعاطف الصادقة والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا الذين قتلوا بالانفجار، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 25 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.إعلام إيراني: عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو

https://sarabic.ae/20250427/أول-إجراء-من-الرئيس-الإيراني-عقب-الانفجار-الهائل-في-ميناء-رجائي-1099929939.html

https://sarabic.ae/20250427/وكالة-بريطانية-بحرية-تتحدث-عن-سبب-انفجار-ميناء-رجائي-الإيراني-1099926904.html

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