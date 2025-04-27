https://sarabic.ae/20250427/وكالة-بريطانية-بحرية-تتحدث-عن-سبب-انفجار-ميناء-رجائي-الإيراني-1099926904.html

وكالة بريطانية بحرية تتحدث عن سبب انفجار ميناء "رجائي" الإيراني

وكالة بريطانية بحرية تتحدث عن سبب انفجار ميناء "رجائي" الإيراني

سبوتنيك عربي

صرحت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، يوم السبت، نتج عن "سوء التعامل مع... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T07:31+0000

2025-04-27T07:31+0000

2025-04-27T07:41+0000

إيران

أخبار إيران

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ونقلت وكالات عن شركة "أمبري" البريطانية مزاعم تفيد بأن "ميناء رجائي استقبل شحنة من مادة كيميائية تستخدم في وقود الصواريخ خلال مارس الماضي"، وأن "الوقود الذي وصل للميناء جزء من شحنة بيركلورات الأمونيوم".وصرح بزمان بهزادبور، رئيس محطة الشحن في ميناء "بندر عباس" الإيراني، يوم أمس السبت، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء لا علاقة له بمحطة الشحن أو مستودع البضائع الخطرة.ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس السبت، عن انفجار كبير هز ميناء "شهيد رجائي" (أحد جزئي ميناء بندر عباس)، بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء السبت: "ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا و750 مصابا".إعلام إيراني: عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو

https://sarabic.ae/20250425/قبل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-غير-المباشرة-إيران-تبدي-حذرا-من-نوايا-واشنطن-1099901500.html

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