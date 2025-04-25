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قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن
قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة، بأن "طهران لا تزال حذرة بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T19:15+0000
2025-04-25T19:15+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وأضافت مهاجراني، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، أن "إيران تشارك في أي مفاوضات، وتبذل كل ما هو ضروري لضمان المصالح الوطنية والسلام للأمة".وتابعت أن "المحادثات الأولى على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد غد السبت"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وردًا على سؤال حول الجهود الأمريكية لإدراج قضايا غير نووية مثل البرنامج الصاروخي الإيراني، وما يسمى بدعم البلاد لـ"جماعات المقاومة الإقليمية، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن "المفاوضات تقتصر بشكل صارم على القضية النووية، وإيران ترفض أي محاولة لتوسيع نطاقها".تأتي تصريحات مهاجراني، قبل يوم من انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران، بشأن البرنامج النووي لطهران، والتي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني

قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن

19:15 GMT 25.04.2025
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Carlos Barria
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة، بأن "طهران لا تزال حذرة بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمحادثاتها غير المباشرة مع إيران"، في حين أكدت أن "طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب".
وأضافت مهاجراني، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، أن "إيران تشارك في أي مفاوضات، وتبذل كل ما هو ضروري لضمان المصالح الوطنية والسلام للأمة".
وتابعت أن "المحادثات الأولى على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد غد السبت"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وواصلت أن "إيران تظل حذرة بشأن النوايا الحقيقية للحكومة الأمريكية، وتدعم الحوار دون ضغوط وتهديدات".

وردًا على سؤال حول الجهود الأمريكية لإدراج قضايا غير نووية مثل البرنامج الصاروخي الإيراني، وما يسمى بدعم البلاد لـ"جماعات المقاومة الإقليمية، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن "المفاوضات تقتصر بشكل صارم على القضية النووية، وإيران ترفض أي محاولة لتوسيع نطاقها".
تأتي تصريحات مهاجراني، قبل يوم من انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران، بشأن البرنامج النووي لطهران، والتي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.
واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
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