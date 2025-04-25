https://sarabic.ae/20250425/قبل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-غير-المباشرة-إيران-تبدي-حذرا-من-نوايا-واشنطن-1099901500.html

قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن

قبل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة.. إيران تبدي حذرا من نوايا واشنطن

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة، بأن "طهران لا تزال حذرة بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T19:15+0000

2025-04-25T19:15+0000

2025-04-25T19:15+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأضافت مهاجراني، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، أن "إيران تشارك في أي مفاوضات، وتبذل كل ما هو ضروري لضمان المصالح الوطنية والسلام للأمة".وتابعت أن "المحادثات الأولى على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد غد السبت"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وردًا على سؤال حول الجهود الأمريكية لإدراج قضايا غير نووية مثل البرنامج الصاروخي الإيراني، وما يسمى بدعم البلاد لـ"جماعات المقاومة الإقليمية، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن "المفاوضات تقتصر بشكل صارم على القضية النووية، وإيران ترفض أي محاولة لتوسيع نطاقها".تأتي تصريحات مهاجراني، قبل يوم من انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران، بشأن البرنامج النووي لطهران، والتي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف الأخيرة برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني