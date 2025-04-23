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https://sarabic.ae/20250423/عراقجي-المحادثات-النووية-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-ولكن-الحكم-لا-يزال-مبكرا-1099811814.html
عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا
عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحكم... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T06:33+0000
2025-04-23T06:33+0000
إيران
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وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.وأضاف: "من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات النووية مع الولايات المتحدة".وتابع عراقجي: "المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح".كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، وفق تعبيره.وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً الأربعاء، إلى السبت القادم، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار

عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا

06:33 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحكم على نتائجها النهائية.
وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.
وأضاف: "من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات النووية مع الولايات المتحدة".
وتابع عراقجي: "المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح".
كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، وفق تعبيره.
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وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.
وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً الأربعاء، إلى السبت القادم، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.
يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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