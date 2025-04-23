https://sarabic.ae/20250423/عراقجي-المحادثات-النووية-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-ولكن-الحكم-لا-يزال-مبكرا-1099811814.html
عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا
عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحكم... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T06:33+0000
2025-04-23T06:33+0000
2025-04-23T06:33+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7680e3ae6c182e1e5d6b0c43ca8be3b4.jpg
وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.وأضاف: "من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات النووية مع الولايات المتحدة".وتابع عراقجي: "المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح".كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، وفق تعبيره.وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً الأربعاء، إلى السبت القادم، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_16:0:1083:800_1920x0_80_0_0_0a4283a8db70412d1c652de40fde271f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
عراقجي: المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح ولكن الحكم لا يزال مبكرا
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحكم على نتائجها النهائية.
وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى الصين، إن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ.
وأضاف: "من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات النووية مع الولايات المتحدة".
وتابع عراقجي: "المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح".
كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، وفق تعبيره.
وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.
وقد تم تأجيل الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الذي كان مقرراً الأربعاء، إلى السبت القادم، بناءً على اقتراح عماني وموافقة الطرفين.
يُذكر أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في مسقط يوم 26 أبريل/نيسان، بعد جولتين سابقتين في كل من مسقط وروما. وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.