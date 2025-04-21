https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
ترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران
ترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "بالمحادثات النووية مع إيران، واصفاً الجولة الثانية في روما بـ"الجيدة جداً". 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T20:11+0000
2025-04-21T20:11+0000
2025-04-21T20:11+0000
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وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عُقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وفي وقت سابق، أكد بقائي، يوم الاثنين الماضي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250421/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعرب-عن-تفاؤله-حيال-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1099758421.html
https://sarabic.ae/20250421/خبير-سياسي-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-تقترب-من-اتفاق-يجنبهما-المواجهة-العسكرية-1099769162.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
ترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "بالمحادثات النووية مع إيران، واصفاً الجولة الثانية في روما بـ"الجيدة جداً".
وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عُقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات
السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، أكد بقائي، يوم الاثنين الماضي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".