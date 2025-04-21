https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html

ترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران

ترامب يعلق على ثاني جولات المباحثات النووية مع إيران

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "بالمحادثات النووية مع إيران، واصفاً الجولة الثانية في روما بـ"الجيدة جداً". 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T20:11+0000

2025-04-21T20:11+0000

2025-04-21T20:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg

وأعرب ترامب عن ارتياحه لمسار المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران، التي عُقدت السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وفي وقت سابق، أكد بقائي، يوم الاثنين الماضي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".

https://sarabic.ae/20250421/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعرب-عن-تفاؤله-حيال-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1099758421.html

https://sarabic.ae/20250421/خبير-سياسي-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-تقترب-من-اتفاق-يجنبهما-المواجهة-العسكرية-1099769162.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم