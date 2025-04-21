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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تفاؤله إزاء سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في روما قبل... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:39+0000
2025-04-21T13:39+0000
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وأكد غروسي في مقابلة مع صحيفة إيطالية أن الأجواء خلال الجولة الأخيرة من المحادثات كانت "مشجعة ومليئة بإمكانيات التقدم"، رغم المخاوف السابقة من احتمال تعثرها.جاءت تصريحاته بعد الجولة الثانية من المحادثات التي استمرت أربع ساعات بوساطة عمانية، والتي وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها "بناءة ومثمرة"، بينما أكد مسؤول أمريكي رفيع أنها شهدت "تقدماً جيداً للغاية".ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين إلى أن حضور غروسي للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي، يوم الاثنين الماضي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250421/خبير-روسيا-لها-دور-كبير-في-المفاوضات-الإيرانية-ولا-أستبعد-أن-يزور-ترامب-إيران-1099750573.html
https://sarabic.ae/20250419/نتنياهو-ملتزم-بمنع-إيران-من-الحصول-على-أسلحة-نووية-1099711025.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الأخبار

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية

13:39 GMT 21.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تفاؤله إزاء سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في روما قبل يومين.
وأكد غروسي في مقابلة مع صحيفة إيطالية أن الأجواء خلال الجولة الأخيرة من المحادثات كانت "مشجعة ومليئة بإمكانيات التقدم"، رغم المخاوف السابقة من احتمال تعثرها.

وصرح غروسي قائلاً: "هناك إمكانية حقيقية للتقدم"، مشيرا إلى أن كلا الجانبين أظهرا استعداداً للنقاش المفصل حول القضايا المطروحة.

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جاءت تصريحاته بعد الجولة الثانية من المحادثات التي استمرت أربع ساعات بوساطة عمانية، والتي وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها "بناءة ومثمرة"، بينما أكد مسؤول أمريكي رفيع أنها شهدت "تقدماً جيداً للغاية".
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين إلى أن حضور غروسي للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
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وفي وقت سابق، أكد بقائي، يوم الاثنين الماضي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
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