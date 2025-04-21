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الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
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https://sarabic.ae/20250421/إيران-مطلبنا-الأساسي-من-المفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-هو-رفع-العقوبات-1099740048.html
إيران: مطلبنا الأساسي من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو رفع العقوبات
إيران: مطلبنا الأساسي من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو رفع العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T07:42+0000
2025-04-21T07:42+0000
إيران
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انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".صرح نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، أن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في 23 أبريل / نيسان الجاري، مع وسطاء في عمان.وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.ووفقا لنائب وزير الخارجية الإيراني، فإن "الأطراف تعمل حاليا على تطوير مبادئ عامة لإجراء المفاوضات".وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250420/إيران-تكشف-عن-تغيير-مهم-خلال-مفاوضات-الأربعاء-مع-أمريكا---1099730508.html
https://sarabic.ae/20250420/تفاؤل-حذر-واتفاق-محتمل-عراقجي-يعلق-على-المفاوضات-مع-واشنطن-1099716376.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني

إيران: مطلبنا الأساسي من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو رفع العقوبات

07:42 GMT 21.04.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© x.com
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".

وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".

العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا
أمس, 15:35 GMT
صرح نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، أن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في 23 أبريل / نيسان الجاري، مع وسطاء في عمان.
وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.
ووفقا لنائب وزير الخارجية الإيراني، فإن "الأطراف تعمل حاليا على تطوير مبادئ عامة لإجراء المفاوضات".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
تفاؤل حذر واتفاق محتمل... عراقجي يعلق على المفاوضات مع واشنطن
أمس, 07:27 GMT
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.
يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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