https://sarabic.ae/20250420/إيران-تكشف-عن-تغيير-مهم-خلال-مفاوضات-الأربعاء-مع-أمريكا---1099730508.html

إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا

إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، أن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في 23 أبريل /... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T15:35+0000

2025-04-20T15:35+0000

2025-04-20T15:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

https://sarabic.ae/20250420/تفاؤل-حذر-واتفاق-محتمل-عراقجي-يعلق-على-المفاوضات-مع-واشنطن-1099716376.html

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