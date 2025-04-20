https://sarabic.ae/20250420/إيران-تكشف-عن-تغيير-مهم-خلال-مفاوضات-الأربعاء-مع-أمريكا---1099730508.html
إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا
إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، أن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في 23 أبريل /... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T15:35+0000
2025-04-20T15:35+0000
2025-04-20T15:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250420/تفاؤل-حذر-واتفاق-محتمل-عراقجي-يعلق-على-المفاوضات-مع-واشنطن-1099716376.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران تكشف عن تغيير مهم خلال مفاوضات الأربعاء مع أمريكا
صرح نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي، أن بلاده ستعقد محادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في 23 أبريل / نيسان الجاري، مع وسطاء في عمان.
وأضاف أبادي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه ستعقد اجتماعات الخبراء والتقنية لمناقشة تفاصيل المفاوضات يوم الأربعاء في مسقط مع الوسطاء.
ووفقا لنائب وزير الخارجية الإيراني، فإن "الأطراف تعمل حاليا على تطوير مبادئ عامة لإجراء المفاوضات".
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.
وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.
يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.