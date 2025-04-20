تفاؤل حذر واتفاق محتمل... عراقجي يعلق على المفاوضات مع واشنطن
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن أجواء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج بلاده النووي، اتسمت بـ"تفاؤل حذر"، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، لم يعد مناسبًا للمرحلة الراهنة.
وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".
Relatively positive atmosphere in Rome has enabled progress on principles and objectives of a possible deal.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 19, 2025
We made clear how many in Iran believe that the JCPOA is no longer good enough for us. To them, what is left from that deal are "lessons learned". Personally, I tend to…
وأضاف: "أوضحنا أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد مقبولة في نظر شريحة واسعة من الإيرانيين، حيث يرون أن ما تبقى منها لا يتجاوز مجرد الدروس المستفادة، وأنا أميل إلى هذا الرأي شخصيا".
وأشار إلى أن "النقاشات بين الخبراء، من المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل"، مؤكدًا أن "ذلك سيوفر أساسا أفضل لإصدار أحكام أكثر دقة بشأن مستقبل المفاوضات".
وختم بالقول: "قد يكون هناك ما يدعو للتفاؤل في الوقت الراهن، لكن بحذر شديد".
أمس, 21:38 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف في مارس/ آذار الماضي، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي الخامنئي، من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، محذّرًا باللجوء للخيار العسكري.
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة السبت المقبل في سلطنة عمان.
يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.