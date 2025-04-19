https://sarabic.ae/20250419/نتنياهو-ملتزم-بمنع-إيران-من-الحصول-على-أسلحة-نووية-1099711025.html

نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T21:38+0000

2025-04-19T21:38+0000

2025-04-19T21:38+0000

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وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة له نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أنه "ملتزم بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولولا العمليات الإسرائيلية لتمكنت طهران من صنع قنبلة نووية قبل 10 سنوات".وقال نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت المصادر: "إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة".وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مسؤول لم تذكر اسمه وشخصين مطّلعين على الأمر، فإن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وأصرّ نتنياهو، على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل.في وقت انتهت في وقت سابق من اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة سلطنة عُمان، ومن المقرر عقد جولة ثالثة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت وفقا للبرنامج المقرر لها سابقا، وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل".وأضاف أنه "خلال المحادثات، تحدث الوفدان الإيراني والأميركي لأكثر من 4 ساعات بوساطة عُمانية". كما شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".انعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.

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