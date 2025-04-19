نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250419/نتنياهو-ملتزم-بمنع-إيران-من-الحصول-على-أسلحة-نووية-1099711025.html
نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T21:38+0000
2025-04-19T21:38+0000
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة له نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أنه "ملتزم بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولولا العمليات الإسرائيلية لتمكنت طهران من صنع قنبلة نووية قبل 10 سنوات".وقال نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت المصادر: "إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة".وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مسؤول لم تذكر اسمه وشخصين مطّلعين على الأمر، فإن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وأصرّ نتنياهو، على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل.في وقت انتهت في وقت سابق من اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة سلطنة عُمان، ومن المقرر عقد جولة ثالثة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت وفقا للبرنامج المقرر لها سابقا، وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل".وأضاف أنه "خلال المحادثات، تحدث الوفدان الإيراني والأميركي لأكثر من 4 ساعات بوساطة عُمانية". كما شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".انعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.
https://sarabic.ae/20250419/أول-رد-من-إيران-على-استعداد-إسرائيل-لضرب-منشآتها-النووية-أي-هجوم-سيقابل-برد-قاس-1099693444.html
https://sarabic.ae/20250417/لإحداث-تغيير-في-الشرق-الأوسط-غانتس-على-إسرائيل-إزالة-احتمال-امتلاك-إيران-لقدرات-نووية-1099615816.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

21:38 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة له نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أنه "ملتزم بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولولا العمليات الإسرائيلية لتمكنت طهران من صنع قنبلة نووية قبل 10 سنوات".
وقال نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد".
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قادة الجيش والحرس الثوري في احتفالات يوم الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
أول رد من إيران على استعداد إسرائيل لضرب منشآتها النووية... "أي هجوم سيقابل برد قاس"
07:22 GMT
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقالت المصادر: "إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة".
وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مسؤول لم تذكر اسمه وشخصين مطّلعين على الأمر، فإن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وأصرّ نتنياهو، على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل.
في وقت انتهت في وقت سابق من اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة سلطنة عُمان، ومن المقرر عقد جولة ثالثة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت وفقا للبرنامج المقرر لها سابقا، وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل".
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
"لإحداث تغيير في الشرق الأوسط".. غانتس: على إسرائيل إزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية
17 أبريل, 06:42 GMT
وأضاف أنه "خلال المحادثات، تحدث الوفدان الإيراني والأميركي لأكثر من 4 ساعات بوساطة عُمانية". كما شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".
انعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала