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"لإحداث تغيير في الشرق الأوسط".. غانتس: على إسرائيل إزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية
"لإحداث تغيير في الشرق الأوسط".. غانتس: على إسرائيل إزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية
سبوتنيك عربي
طالب رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، بلاده بإزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T06:42+0000
2025-04-17T06:42+0000
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، صباح اليوم الخميس، دعا من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو إلى إزالة ما أسماه بـ"احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية"، مؤكدا أن بإمكان تل أبيب فعل ذلك.وادعى غانتس، الذي تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية من قبل، أن "النظام الإيراني خبير في المماطلة وكسب الوقت. إسرائيل بحاجة إلى مهاجمة إيران وهي قادرة على ذلك".وقال بيني غانتس: "علينا تسخير الولايات المتحدة وإحداث تغيير في وجه الشرق الأوسط".ويوم الأربعاء الماضي، دعا بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة"، إلى القيام بعملية هجومية عسكرية شاملة ضد إيران من أجل إزالة ما أسماه بـ"التهديد الإيراني".ونقلت إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، في التاسع من الشهر الجاري، عن غانتس، أن الطريق الوحيد لإزالة التهديد الإيراني هو الهجوم على إيران والقيام بعملية عسكرية موسعة.وأوضح غانتس أنه من الضروري القيام بعملية عسكرية موسعة على إيران تشمل استهداف منشآتها النووية وقدراتها الاستراتيجية وكذلك بنيتها التحتية الاستراتيجية.وأفاد رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، بأنه ناقش استهداف إيران عسكريا مع "زملائه الأمريكيين"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة غربية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض طلباً إسرائيلياً لتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية، وذلك بعد انقسام واضح داخل إدارته بشأن جدوى وتبعات مثل هذه الضربة.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وضعت خططاً لمهاجمة المواقع في مايو/أيار، وأن الهدف كان إعاقة قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المساعدة الأمريكية كانت مطلوبة ليس فقط لحماية إسرائيل من الرد الإيراني، ولكن أيضاً لضمان نجاح الهجوم.وبحسب التقرير، فإن كبار المسؤولين في الإدارة انقسموا حول طبيعة الرد المناسب على التهديد الإيراني، ما دفع ترامب إلى التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحدثوا للصحيفة، فإن إسرائيل طلبت دعماً أمريكياً أو تنفيذ ضربة مشتركة ضد منشآت إيرانية، إلا أن التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن الهجوم لن يؤخر البرنامج النووي الإيراني سوى لعام واحد فقط، في حين أن التبعات السياسية والعسكرية في المنطقة قد تكون كارثية.عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في عُمان، يوم السبت الماضي، وهي الأولى من نوعها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك ولايته الأولى (2017-2021). ووصفت الدولتان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".من المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل، وصرح مصدر مطلع على التخطيط بأن الاجتماع من المرجح أن يُعقد في روما.
https://sarabic.ae/20250409/غانتس-يدعو-لعملية-عسكرية-شاملة-ضد-إيران-تشمل-منشآتها-النووية-وقدراتها-الاستراتيجية-1099383165.html
https://sarabic.ae/20250305/إيران-من-المضحك-حديث-إسرائيل-عن-الحد-من-الانتشار-النووي-1098419626.html
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"لإحداث تغيير في الشرق الأوسط".. غانتس: على إسرائيل إزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية

06:42 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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طالب رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، بلاده بإزالة احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، صباح اليوم الخميس، دعا من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو إلى إزالة ما أسماه بـ"احتمال امتلاك إيران لقدرات نووية"، مؤكدا أن بإمكان تل أبيب فعل ذلك.
وادعى غانتس، الذي تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية من قبل، أن "النظام الإيراني خبير في المماطلة وكسب الوقت. إسرائيل بحاجة إلى مهاجمة إيران وهي قادرة على ذلك".
وقال بيني غانتس: "علينا تسخير الولايات المتحدة وإحداث تغيير في وجه الشرق الأوسط".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
غانتس يدعو لعملية عسكرية شاملة ضد إيران تشمل منشآتها النووية وقدراتها الاستراتيجية
9 أبريل, 15:11 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، دعا بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة"، إلى القيام بعملية هجومية عسكرية شاملة ضد إيران من أجل إزالة ما أسماه بـ"التهديد الإيراني".
ونقلت إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، في التاسع من الشهر الجاري، عن غانتس، أن الطريق الوحيد لإزالة التهديد الإيراني هو الهجوم على إيران والقيام بعملية عسكرية موسعة.
وأوضح غانتس أنه من الضروري القيام بعملية عسكرية موسعة على إيران تشمل استهداف منشآتها النووية وقدراتها الاستراتيجية وكذلك بنيتها التحتية الاستراتيجية.
وأفاد رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، بأنه ناقش استهداف إيران عسكريا مع "زملائه الأمريكيين"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة غربية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض طلباً إسرائيلياً لتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية، وذلك بعد انقسام واضح داخل إدارته بشأن جدوى وتبعات مثل هذه الضربة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وضعت خططاً لمهاجمة المواقع في مايو/أيار، وأن الهدف كان إعاقة قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المساعدة الأمريكية كانت مطلوبة ليس فقط لحماية إسرائيل من الرد الإيراني، ولكن أيضاً لضمان نجاح الهجوم.
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي
5 مارس, 17:33 GMT
وبحسب التقرير، فإن كبار المسؤولين في الإدارة انقسموا حول طبيعة الرد المناسب على التهديد الإيراني، ما دفع ترامب إلى التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحدثوا للصحيفة، فإن إسرائيل طلبت دعماً أمريكياً أو تنفيذ ضربة مشتركة ضد منشآت إيرانية، إلا أن التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن الهجوم لن يؤخر البرنامج النووي الإيراني سوى لعام واحد فقط، في حين أن التبعات السياسية والعسكرية في المنطقة قد تكون كارثية.
عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في عُمان، يوم السبت الماضي، وهي الأولى من نوعها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك ولايته الأولى (2017-2021). ووصفت الدولتان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".
من المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل، وصرح مصدر مطلع على التخطيط بأن الاجتماع من المرجح أن يُعقد في روما.
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