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إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي
إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي
سبوتنيك عربي
صرح محسن نذيري، السفير والممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأربعاء، بأن المجازر الواسعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الـ 15 شهرا... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T17:33+0000
2025-03-05T17:33+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، عن محسن نذيري أنه "من السخرية المريرة هي أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".وأكد نذيري: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي أن نظام إسرائيل، الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "سياسة إيران كانت دائمًا هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا أن "ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد زعم، أول أمس الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".وأردف: "إن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي"، وفق قوله.
https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي

17:33 GMT 05.03.2025
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مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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صرح محسن نذيري، السفير والممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأربعاء، بأن المجازر الواسعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الـ 15 شهرا الماضية تعد مثالا بارزا على الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، عن محسن نذيري أنه "من السخرية المريرة هي أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
3 مارس, 12:56 GMT
وأكد نذيري: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي أن نظام إسرائيل، الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "سياسة إيران كانت دائمًا هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا أن "ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد زعم، أول أمس الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.
وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".
وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".
وأردف: "إن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي"، وفق قوله.
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