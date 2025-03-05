https://sarabic.ae/20250305/إيران-من-المضحك-حديث-إسرائيل-عن-الحد-من-الانتشار-النووي-1098419626.html

إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي

إيران: من المضحك حديث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي

سبوتنيك عربي

صرح محسن نذيري، السفير والممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأربعاء، بأن المجازر الواسعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الـ 15 شهرا... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T17:33+0000

2025-03-05T17:33+0000

2025-03-05T17:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_179ffc444b08aa7b91c561bdc9a0cdc9.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، عن محسن نذيري أنه "من السخرية المريرة هي أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".وأكد نذيري: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي أن نظام إسرائيل، الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "سياسة إيران كانت دائمًا هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا أن "ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد زعم، أول أمس الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".وأردف: "إن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي"، وفق قوله.

https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم