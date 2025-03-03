https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
سبوتنيك عربي
زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:56+0000
2025-03-03T12:56+0000
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وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".كما أضاف رافائيل غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران، ويجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أكد العام الماضي أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.
https://sarabic.ae/20250228/تقرير-6-أسلحة-نووية-تنتظر-إشارة-في-إيران-1098268713.html
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أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.
وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".
وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع
الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".
وأردف: "إن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي"، وفق قوله.
كما أضاف رافائيل غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران، ويجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أكد العام الماضي أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي
شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.