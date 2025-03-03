https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html

غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما

غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما

سبوتنيك عربي

زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T12:56+0000

2025-03-03T12:56+0000

2025-03-03T12:56+0000

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وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".كما أضاف رافائيل غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران، ويجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أكد العام الماضي أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.

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