غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
سبوتنيك عربي
زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:56+0000
2025-03-03T12:56+0000
أخبار إيران
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0729a7860278d25f8331c1bcfee461f6.jpg
وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".كما أضاف رافائيل غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران، ويجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أكد العام الماضي أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.
https://sarabic.ae/20250228/تقرير-6-أسلحة-نووية-تنتظر-إشارة-في-إيران-1098268713.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_848357d097ba43834680d592628cc077.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما

12:56 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم، معربا عن أمله في أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين.
وقال في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، إن "تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغراما".
وفي كلمته، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء "يورانيوم- 235" بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما".

وأردف: "إن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي"، وفق قوله.

كما أضاف رافائيل غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران، ويجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
تقرير: 6 أسلحة نووية تنتظر إشارة في إيران
28 فبراير, 15:32 GMT
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أكد العام الماضي أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала