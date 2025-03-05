https://sarabic.ae/20250305/الكرملين-مسألة-الملف-النووي-الإيراني-يجب-أن-تحل-بالوسائل-السلمية-فقط-1098404186.html
الكرملين: مسألة الملف النووي الإيراني يجب أن تحل بالوسائل السلمية فقط
الكرملين: مسألة الملف النووي الإيراني يجب أن تحل بالوسائل السلمية فقط
سبوتنيك عربي
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موضوع إيران ومشكلة الملف النووي الإيراني أُثيرا خلال المحادثات بين روسيا والولايات... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T10:31+0000
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إيران
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما يمكن أن تقدمه روسيا لحل المشكلة النووية الإيرانية: "تم التطرق إلى هذا الموضوع في الرياض، ولكن ليس بالتفصيل، أكرر مرة أخرى، ليس بالتفصيل، لأنه لم تكن هناك أي مبادرات محددة".وأضاف بيسكوف: "ما هو موجود حتى الآن، هو التفهم فقط، الموقف الروسي يرى أن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها حصرًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، ونعتقد أنه توجد هناك إمكانية لذلك".وقال بيسكوف للصحفيين: "بما أن إيران هي حليفتنا وشريكتنا، والدولة التي نعمل معها على تطوير علاقات شاملة متبادلة المنفعة، والاحترام المتبادل، فإن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من أجل هذا (حل المشكلة النووية) والولايات المتحدة تعلم ذلك".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة، مؤكدا أنه يمكن إقامته في مناطق مختلفة من روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة.وقال بيسكوف: "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة".وحول القصية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.مستشار خامنئي يوجه تحذيرا إلى تركيا: إيران لن تصمت
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إيران, أخبار إيران, روسيا
الكرملين: مسألة الملف النووي الإيراني يجب أن تحل بالوسائل السلمية فقط
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موضوع إيران ومشكلة الملف النووي الإيراني أُثيرا خلال المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، ولكن ليس بشكل تفصيلي، والمشكلة يجب حلها بالوسائل السلمية فقط.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما يمكن أن تقدمه روسيا لحل المشكلة النووية الإيرانية: "تم التطرق إلى هذا الموضوع في الرياض، ولكن ليس بالتفصيل، أكرر مرة أخرى، ليس بالتفصيل، لأنه لم تكن هناك أي مبادرات محددة".
وأضاف بيسكوف: "ما هو موجود حتى الآن، هو التفهم فقط، الموقف الروسي يرى أن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها حصرًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، ونعتقد أنه توجد هناك إمكانية لذلك".
وأردف بيسكوف، أن روسيا تطور علاقات ذات مصالح مشتركة مع إيران، ومستعدة لبذل كل ما في وسعها لحل القضية النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بما أن إيران هي حليفتنا وشريكتنا، والدولة التي نعمل معها على تطوير علاقات شاملة متبادلة المنفعة، والاحترام المتبادل، فإن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من أجل هذا (حل المشكلة النووية) والولايات المتحدة تعلم ذلك".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة، مؤكدا أنه يمكن إقامته في مناطق مختلفة من روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة.
وقال بيسكوف: "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة".
وحول القصية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.