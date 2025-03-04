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أوشاكوف: الوضع حول إيران نوقش خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
أوشاكوف: الوضع حول إيران نوقش خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع حول إيران تم نقاشه خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:43+0000
2025-03-04T16:43+0000
2025-03-04T17:14+0000
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وقال أوشاكوف للصحفيين: عندما طلب منه التعليق على تقارير إعلامية غربية تفيد بأن المشكلة الإيرانية نوقشت في المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض: "ناقشنا الوضع حول إيران، نعم".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل جميع المشاكل من خلال المفاوضات، وأن موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك".وفي السياق ذاته، علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية مع إيران. وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا باستخدام أقصى قدر من الضغط ضد إيران، معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام هذه السياسة بشكل متكرر.غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراماإيران: سلوك ترامب تجاه زيلينسكي كان بمثابة تحذير للجميع
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إيران
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إيران
أوشاكوف: الوضع حول إيران نوقش خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
16:43 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 17:14 GMT 04.03.2025)
أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع حول إيران تم نقاشه خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض.
وقال أوشاكوف للصحفيين: عندما طلب منه التعليق على تقارير إعلامية غربية تفيد بأن المشكلة الإيرانية نوقشت في المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض: "ناقشنا الوضع حول إيران، نعم".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل جميع المشاكل من خلال المفاوضات، وأن موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك".
وفي السياق ذاته، علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية مع إيران.
وقال أردستاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نقل هذه الرسالة خلال زيارته إلى طهران، بالنظر إلى خطاب ترامب الحالي بشأن الصراع الأوكراني".
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا باستخدام أقصى قدر من الضغط ضد إيران، معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام هذه السياسة بشكل متكرر.