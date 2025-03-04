https://sarabic.ae/20250304/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-3-شروط-للمفاوضات-مع-أمريكا-ويؤكد-ضرورة-وساطة-روسيا-1098387667.html
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
سبوتنيك عربي
علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:04+0000
2025-03-04T16:04+0000
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وقال أردستاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نقل هذه الرسالة خلال زيارته إلى طهران، بالنظر إلى خطاب ترامب الحالي بشأن الصراع الأوكراني". وختم بالقول: "بالطبع نحن نعلم أن الأسلوب الأمريكي هو إظهار القوة، وقد شعر ماكرون وزيلينسكي بهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ نهجا مختلفا تجاه إيران. لا يمكن التحدث معنا بهذه الطريقة".وكانت طهران قد بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصب في عام 2021، وزادت وتيرته منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتقادات غربية.وفي ظل هذه التطورات، تشير إيران إلى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي، بينما تؤكد واشنطن سياسة "الضغط الأقصى".وتواجه طهران احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفعها للتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
حصري
علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية مع إيران.
وقال أردستاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نقل هذه الرسالة خلال زيارته إلى طهران، بالنظر إلى خطاب ترامب الحالي بشأن الصراع الأوكراني".
وتابع: "لقد كنا في صراع مع الأمريكيين منذ الثورة الإسلامية، لم تتمكن الولايات المتحدة من قمعنا، ولم نتمكن من التخلص منها بشكل كامل، ولذلك فإن المفاوضات ضرورية بطبيعة الحال، وسيكون من الجيد لو خفف بوتين من حدة الخطاب الأمريكي تجاهنا".
وأضاف: "لدينا ثلاثة شروط للمفاوضات، أولاً، لن نوافق على أي شيء تحت الضغط. ثانياً، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض قيوداً على الشروط المسبقة. وثالثًا، سوف نتفاوض على أساس مبادئ العدالة".
وختم بالقول: "بالطبع نحن نعلم أن الأسلوب الأمريكي هو إظهار القوة، وقد شعر ماكرون وزيلينسكي بهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ نهجا مختلفا تجاه إيران. لا يمكن التحدث معنا بهذه الطريقة".
وكانت طهران قد بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصب في عام 2021، وزادت وتيرته
منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتقادات غربية.
وفي ظل هذه التطورات، تشير إيران إلى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي، بينما تؤكد واشنطن سياسة "الضغط الأقصى"
.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تطور سلاحا نوويا في غضون أشهر، رغم تأكيدها أن برنامجها سلمي.
وتواجه طهران احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفعها للتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.