مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:41 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-3-شروط-للمفاوضات-مع-أمريكا-ويؤكد-ضرورة-وساطة-روسيا-1098387667.html
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
سبوتنيك عربي
علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:04+0000
2025-03-04T16:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6df09f018b67a5fb9270b9a053f0293a.jpg
وقال أردستاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نقل هذه الرسالة خلال زيارته إلى طهران، بالنظر إلى خطاب ترامب الحالي بشأن الصراع الأوكراني". وختم بالقول: "بالطبع نحن نعلم أن الأسلوب الأمريكي هو إظهار القوة، وقد شعر ماكرون وزيلينسكي بهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ نهجا مختلفا تجاه إيران. لا يمكن التحدث معنا بهذه الطريقة".وكانت طهران قد بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصب في عام 2021، وزادت وتيرته منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتقادات غربية.وفي ظل هذه التطورات، تشير إيران إلى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي، بينما تؤكد واشنطن سياسة "الضغط الأقصى".وتواجه طهران احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفعها للتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250303/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-ارتفع-إلى-275-كيلوغراما-1098346332.html
https://sarabic.ae/20250303/إيران-سلوك-ترامب-تجاه-زيلينسكي-كان-بمثابة-تحذير-للجميع-1098336565.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_aa7e66658eac728de7af1902fae63bce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حصري

مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا

16:04 GMT 04.03.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský مفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský
تابعنا عبر
حصري
علق النائب الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوسط في المحادثات النووية مع إيران.
وقال أردستاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نقل هذه الرسالة خلال زيارته إلى طهران، بالنظر إلى خطاب ترامب الحالي بشأن الصراع الأوكراني".

وتابع: "لقد كنا في صراع مع الأمريكيين منذ الثورة الإسلامية، لم تتمكن الولايات المتحدة من قمعنا، ولم نتمكن من التخلص منها بشكل كامل، ولذلك فإن المفاوضات ضرورية بطبيعة الحال، وسيكون من الجيد لو خفف بوتين من حدة الخطاب الأمريكي تجاهنا".

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 275 كيلوغراما
أمس, 12:56 GMT

وأضاف: "لدينا ثلاثة شروط للمفاوضات، أولاً، لن نوافق على أي شيء تحت الضغط. ثانياً، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض قيوداً على الشروط المسبقة. وثالثًا، سوف نتفاوض على أساس مبادئ العدالة".

وختم بالقول: "بالطبع نحن نعلم أن الأسلوب الأمريكي هو إظهار القوة، وقد شعر ماكرون وزيلينسكي بهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ نهجا مختلفا تجاه إيران. لا يمكن التحدث معنا بهذه الطريقة".
وكانت طهران قد بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصب في عام 2021، وزادت وتيرته منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتقادات غربية.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
إيران: سلوك ترامب تجاه زيلينسكي كان بمثابة تحذير للجميع
أمس, 08:27 GMT
وفي ظل هذه التطورات، تشير إيران إلى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي، بينما تؤكد واشنطن سياسة "الضغط الأقصى".

ويرى مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تطور سلاحا نوويا في غضون أشهر، رغم تأكيدها أن برنامجها سلمي.

وتواجه طهران احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفعها للتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала