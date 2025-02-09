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إيران: سياسة الضغط الأقصى "فاشلة" وسنرد بإجراءات معقدة
إيران: سياسة الضغط الأقصى "فاشلة" وسنرد بإجراءات معقدة
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن محاولات الولايات المتحدة لتصفير صادرات النفط الإيرانية عبر سياسة "الضغط الأقصى" قد باءت بالفشل، مشددًا على أن هذه... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T11:44+0000
2025-02-09T11:47+0000
إيران
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وفي حديثه للتلفزيون الإيراني اليوم الأحد، أشار باك نجاد إلى أن إيران تتخذ تدابير متطورة للتعامل مع العقوبات.ولفت إلى أن إيران حققت مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات صناعة النفط، سواء على مستوى المعدات أو تطوير الحقول النفطية والغازية.كما أوضح أن القطاع النفطي الإيراني يُدار إلى حد كبير بالاعتماد على القدرات المحلية.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الخميس الماضي، عقوبات على أفراد وسفن تنقل النفط الإيراني إلى الصين.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين. وجاءت تصريحات وزير النفط الإيراني ردا على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, اقتصاد, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, اقتصاد, الأخبار

إيران: سياسة الضغط الأقصى "فاشلة" وسنرد بإجراءات معقدة

11:44 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 09.02.2025)
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
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أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن محاولات الولايات المتحدة لتصفير صادرات النفط الإيرانية عبر سياسة "الضغط الأقصى" قد باءت بالفشل، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية لم تحقق أهدافها في السابق ولن تحققها في المستقبل.
وفي حديثه للتلفزيون الإيراني اليوم الأحد، أشار باك نجاد إلى أن إيران تتخذ تدابير متطورة للتعامل مع العقوبات.
وقال الوزير الإيراني: "كلما زادت القيود، تصبح تدابيرنا أكثر تعقيدا"، مؤكداً أن طموح واشنطن في القضاء على صادرات النفط الإيرانية "حلم لن يتحقق أبدا".
ولفت إلى أن إيران حققت مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات صناعة النفط، سواء على مستوى المعدات أو تطوير الحقول النفطية والغازية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا
09:02 GMT
كما أوضح أن القطاع النفطي الإيراني يُدار إلى حد كبير بالاعتماد على القدرات المحلية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الخميس الماضي، عقوبات على أفراد وسفن تنقل النفط الإيراني إلى الصين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.
وجاءت تصريحات وزير النفط الإيراني ردا على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
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