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مستشار خامنئي يوجه تحذيرا إلى تركيا: إيران لن تصمت
مستشار خامنئي يوجه تحذيرا إلى تركيا: إيران لن تصمت
سبوتنيك عربي
طالب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، "المسؤولين الأتراك بالالتزام بالآداب الدبلوماسية". 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T08:07+0000
2025-03-05T08:07+0000
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وقال ولايتي، في تصريحات تليفزيوينة، إن "إيران دولة قوية ذات حضارة عريقة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأمن والتعاون الإقليمي"، مشددا على ضرورة تحذير تركيا من أن إيران لن تصمت أمام المبالغات.وأضاف: أن "على بعض المسؤولين الأتراك أن يعلموا أن تكرار الادعاءات غير الواقعية والتدخلية لن يساعد العلاقات الثنائية بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن التاريخ أثبت أن إيران كانت دائمًا ملتزمة بمبادئها وسوف ترد بشكل مناسب على أي إهانة.يأتي ذلك غداة استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، سفير تركيا لديها على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وقالت الخارجية الإيرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة المتوسط وشرق أوروبا محمود حيدري، أشار، خلال لقائه حجابي كرلانقيتش، سفير جمهورية تركيا لدى طهران، إلى تصريحات وزير الخارجية التركي"، مؤكدًا أن المصالح المشتركة بين البلدين وحساسية الأوضاع بالمنطقة تتطلب تجنب التصريحات غير المناسبة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى الخلاف والتوتر في العلاقات الثنائية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف حيدري أن "استمرار العدوان والتوسع من قبل الكيان الصهيوني يمثل أكبر تهديد لاستقرار وأمن المنطقة"، مشددا على أن "من المتوقع من الدول الإسلامية الكبرى أن تبذل قصارى جهدها لوقف الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر شعوب المنطقة، بما في ذلك سوريا".من جانبه، أكد السفير التركي لدى طهران، على نهج بلاده في الحفاظ على العلاقات الودية وتوسيعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "نحن أيضًا نؤمن بضرورة تعاون البلدين المهمين، تركيا وإيران، بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الإقليمي، ومواجهة التهديدات القائمة".جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة متلفزة، تناول فيها نهج إيران في التعامل مع الصراعات الإقليمية.وحذر فيدان من أن "اعتماد طهران على الميليشيات بالوكالة يشكل مخاطر طويلة الأجل"، قائلا: "إن سياسة إيران في إدارة الصراعات الإقليمية من خلال الميليشيات وفرت لها مكاسب، ولكن بتكلفة كبيرة"، وفقا لموقع "Turkey Today".واقترح أن "تعيد إيران النظر في هذا النهج، لأنه أدى إلى زيادة أعبائها المالية والسياسية"، مضيفا: "لقد اضطرت إيران إلى التضحية بالكثير للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا".
https://sarabic.ae/20250304/الخارجية-التركية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإيراني-بعد-انتقادات-وجهتها-طهران-لسياسات-أنقرة-1098376035.html
https://sarabic.ae/20250228/وكالة-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يرد-على-التصريحات-الوقحة-لوزير-الخارجية-التركي--1098275834.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

مستشار خامنئي يوجه تحذيرا إلى تركيا: إيران لن تصمت

08:07 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, Fileعلي أكبر ولايتي
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File
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طالب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، "المسؤولين الأتراك بالالتزام بالآداب الدبلوماسية".
وقال ولايتي، في تصريحات تليفزيوينة، إن "إيران دولة قوية ذات حضارة عريقة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأمن والتعاون الإقليمي"، مشددا على ضرورة تحذير تركيا من أن إيران لن تصمت أمام المبالغات.
وأضاف: أن "على بعض المسؤولين الأتراك أن يعلموا أن تكرار الادعاءات غير الواقعية والتدخلية لن يساعد العلاقات الثنائية بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن التاريخ أثبت أن إيران كانت دائمًا ملتزمة بمبادئها وسوف ترد بشكل مناسب على أي إهانة.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد انتقادات وجهتها طهران لسياسات أنقرة
أمس, 11:52 GMT
يأتي ذلك غداة استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، سفير تركيا لديها على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة المتوسط وشرق أوروبا محمود حيدري، أشار، خلال لقائه حجابي كرلانقيتش، سفير جمهورية تركيا لدى طهران، إلى تصريحات وزير الخارجية التركي"، مؤكدًا أن المصالح المشتركة بين البلدين وحساسية الأوضاع بالمنطقة تتطلب تجنب التصريحات غير المناسبة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى الخلاف والتوتر في العلاقات الثنائية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف حيدري أن "استمرار العدوان والتوسع من قبل الكيان الصهيوني يمثل أكبر تهديد لاستقرار وأمن المنطقة"، مشددا على أن "من المتوقع من الدول الإسلامية الكبرى أن تبذل قصارى جهدها لوقف الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر شعوب المنطقة، بما في ذلك سوريا".
من جانبه، أكد السفير التركي لدى طهران، على نهج بلاده في الحفاظ على العلاقات الودية وتوسيعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "نحن أيضًا نؤمن بضرورة تعاون البلدين المهمين، تركيا وإيران، بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الإقليمي، ومواجهة التهديدات القائمة".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
وكالة: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرد على التصريحات "الوقحة" لوزير الخارجية التركي
28 فبراير, 20:37 GMT
جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة متلفزة، تناول فيها نهج إيران في التعامل مع الصراعات الإقليمية.
وحذر فيدان من أن "اعتماد طهران على الميليشيات بالوكالة يشكل مخاطر طويلة الأجل"، قائلا: "إن سياسة إيران في إدارة الصراعات الإقليمية من خلال الميليشيات وفرت لها مكاسب، ولكن بتكلفة كبيرة"، وفقا لموقع "Turkey Today".
واقترح أن "تعيد إيران النظر في هذا النهج، لأنه أدى إلى زيادة أعبائها المالية والسياسية"، مضيفا: "لقد اضطرت إيران إلى التضحية بالكثير للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا".
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