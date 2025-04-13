https://sarabic.ae/20250413/إعلام-إدارة-ترامب-راضية-عن-الجولة-الأولى-من-المفاوضات-مع-إيران-وتُجهز-للثانية-1099516265.html

إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتُجهز للثانية

إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتُجهز للثانية

سبوتنيك عربي

من المتوقع أن تُعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الأمريكي. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T23:49+0000

2025-04-13T23:49+0000

2025-04-13T23:49+0000

ترامب

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

البرنامج النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg

وبحسب ما قاله مسؤولون لـ "أكسيوس"، أعربت إدارة ترامب عن رضاها عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، والتي سارت وفقًا للخطة الموضوعية وحققت هدفها المتمثل في تغيير شكل المحادثات من غير المباشرة - عبر وسطاء - إلى المباشرة، حيث يتحدث المسؤولون مباشرةً.ولفتت المصادر إلى المفاوضان الرئيسيان، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا لمدة 45 دقيقة تقريبًا يوم السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنه علنًا.وكشف أكسيوس، أنه "من الواضح أن المحادثات بدأت بشعور من انعدام الثقة. أفاد المصدران أن الإيرانيين أثاروا مسألة انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي السابق، وأعربوا عن قلقهم من انسحاب الولايات المتحدة منه مجددًا".أثار الجانب الأمريكي شكوكه بشأن نوايا إيران بشأن برنامجها النووي.لكن مسؤولين من كلا الجانبين قالوا إنهم يرون مسارًا للمضي قدمًا بعد عدة ساعات من المحادثات يوم السبت. مع ذلك، قلل الإيرانيون من أهمية فكرة أن تكون الجولة القادمة من المحادثات مباشرة.أفاد مصدر مطلع، أن ويتكوف التقى ترامب يوم الأحد وأطلعه على نتائج المحادثات.وبحسب أكسيوس، تعد نقطة الخلاف أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ إيران خطوات في المستقبل القريب تُبعد برنامجها النووي عن التسلح.وقال أحد المصادر، إن إحدى هذه الخطوات قد تكون "تخفيض" مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع ست قنابل نووية.صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد، أن الهدف الإيراني هو رفع العقوبات.أفاد مصدر مطلع أن ويتكوف تحدث أيضًا مع عدد من المسؤولين من دول الخليج الذين أعربوا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.تحدث عراقجي مع نظرائه من قطر والكويت ومصر وأطلعهم على تفاصيل المحادثات.من المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران هذا الأسبوع قبل الجولة الثانية من المحادثات، وقد يناقش جروسي أنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تمضي-على-نحو-جيد-1099494350.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البرنامج النووي الإيراني, العالم