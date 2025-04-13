https://sarabic.ae/20250413/إعلام-إدارة-ترامب-راضية-عن-الجولة-الأولى-من-المفاوضات-مع-إيران-وتُجهز-للثانية-1099516265.html
إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتُجهز للثانية
إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتُجهز للثانية
سبوتنيك عربي
من المتوقع أن تُعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الأمريكي. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T23:49+0000
2025-04-13T23:49+0000
2025-04-13T23:49+0000
ترامب
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
البرنامج النووي الإيراني
العالم
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وبحسب ما قاله مسؤولون لـ "أكسيوس"، أعربت إدارة ترامب عن رضاها عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، والتي سارت وفقًا للخطة الموضوعية وحققت هدفها المتمثل في تغيير شكل المحادثات من غير المباشرة - عبر وسطاء - إلى المباشرة، حيث يتحدث المسؤولون مباشرةً.ولفتت المصادر إلى المفاوضان الرئيسيان، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا لمدة 45 دقيقة تقريبًا يوم السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنه علنًا.وكشف أكسيوس، أنه "من الواضح أن المحادثات بدأت بشعور من انعدام الثقة. أفاد المصدران أن الإيرانيين أثاروا مسألة انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي السابق، وأعربوا عن قلقهم من انسحاب الولايات المتحدة منه مجددًا".أثار الجانب الأمريكي شكوكه بشأن نوايا إيران بشأن برنامجها النووي.لكن مسؤولين من كلا الجانبين قالوا إنهم يرون مسارًا للمضي قدمًا بعد عدة ساعات من المحادثات يوم السبت. مع ذلك، قلل الإيرانيون من أهمية فكرة أن تكون الجولة القادمة من المحادثات مباشرة.أفاد مصدر مطلع، أن ويتكوف التقى ترامب يوم الأحد وأطلعه على نتائج المحادثات.وبحسب أكسيوس، تعد نقطة الخلاف أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ إيران خطوات في المستقبل القريب تُبعد برنامجها النووي عن التسلح.وقال أحد المصادر، إن إحدى هذه الخطوات قد تكون "تخفيض" مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع ست قنابل نووية.صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد، أن الهدف الإيراني هو رفع العقوبات.أفاد مصدر مطلع أن ويتكوف تحدث أيضًا مع عدد من المسؤولين من دول الخليج الذين أعربوا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.تحدث عراقجي مع نظرائه من قطر والكويت ومصر وأطلعهم على تفاصيل المحادثات.من المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران هذا الأسبوع قبل الجولة الثانية من المحادثات، وقد يناقش جروسي أنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.
https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تمضي-على-نحو-جيد-1099494350.html
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ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البرنامج النووي الإيراني, العالم
ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البرنامج النووي الإيراني, العالم
إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتُجهز للثانية
من المتوقع أن تُعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الأمريكي.
وبحسب ما قاله مسؤولون لـ "أكسيوس"، أعربت إدارة ترامب عن رضاها
عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، والتي سارت وفقًا للخطة الموضوعية وحققت هدفها المتمثل في تغيير شكل المحادثات من غير المباشرة - عبر وسطاء - إلى المباشرة، حيث يتحدث المسؤولون مباشرةً.
تريد إدارة ترامب أن يكون هذا هو الشكل المُتبع في روما، وهو تغيير في مكان اللقاء اقترحه الجانب الأمريكي، ولكن من المرجح أن يكون الوسطاء العمانيون حاضرين، وقد تُعقد المفاوضات بحضور مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في نفس الغرفة.
ولفتت المصادر إلى المفاوضان الرئيسيان، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا لمدة 45 دقيقة تقريبًا يوم السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنه علنًا.
وصف المصدر تلك المحادثة، وهي أعلى مستوى حوار بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ ثماني سنوات، بأنها "جوهرية وجادة وممتازة".
وكشف أكسيوس، أنه "من الواضح أن المحادثات بدأت بشعور من انعدام الثقة. أفاد المصدران أن الإيرانيين أثاروا مسألة انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي السابق، وأعربوا عن قلقهم من انسحاب الولايات المتحدة منه مجددًا".
أثار الجانب الأمريكي شكوكه بشأن نوايا إيران بشأن برنامجها النووي.
لكن مسؤولين من كلا الجانبين قالوا إنهم يرون مسارًا للمضي قدمًا بعد عدة ساعات من المحادثات يوم السبت. مع ذلك، قلل الإيرانيون من أهمية فكرة أن تكون الجولة القادمة من المحادثات مباشرة.
أفاد مصدر مطلع، أن ويتكوف التقى ترامب يوم الأحد وأطلعه على نتائج المحادثات.
وبحسب أكسيوس، تعد نقطة الخلاف أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ إيران خطوات في المستقبل القريب تُبعد برنامجها النووي عن التسلح.
وقال أحد المصادر، إن إحدى هذه الخطوات قد تكون "تخفيض" مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع ست قنابل نووية.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد، أن الهدف الإيراني هو رفع العقوبات.
بالإضافة إلى لقائه بترامب، أطلع ويتكوف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على تفاصيل المحادثات، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. تُبدي إسرائيل تشككًا كبيرًا في أن تُفضي المحادثات إلى اتفاق، وتضغط على البيت الأبيض للتوافق على الخيار العسكري في حال فشلها.
أفاد مصدر مطلع أن ويتكوف تحدث أيضًا مع عدد من المسؤولين من دول الخليج الذين أعربوا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.
تحدث عراقجي مع نظرائه من قطر والكويت ومصر وأطلعهم على تفاصيل المحادثات.
من المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران هذا الأسبوع قبل الجولة الثانية من المحادثات، وقد يناقش جروسي أنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.